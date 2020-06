ALBINEA (Reggio Emilia) – Da venerdì 19 giugno tornerà il mercatino serale estivo dell’antiquariato e dell’artigianato, organizzato dal Comune di Albinea e gestito dal consorzio Com.Re di Reggio Emilia. In ottemperanza al protocollo emergenza covid-19 per il commercio su aree pubbliche il mercatino si svolgerà esclusivamente in piazza Cavicchioni. Per informazioni e/prenotazioni si prega di contattare Paola Bertolini al 340.8162868