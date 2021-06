Al Valli l’afro-urban dance di Qudus Onikeku

REGGIO EMILIA – Mercoledì al Teatro Municipale Valli (ore 21.30) la stagione estiva della Fondazione I Teatri porta sul palcoscenico “Re:incarnation”, afro-urban dance per 10 danzatori e un musicista del coreografo, danzatore e acrobata nigeriano Qudus Onikeku.

“Re:Incarnation” nasce da cinque anni di ricerca intorno alla memoria corporea con giovani danzatori in Nigeria. “Da quando sono tornato nella mia città natale, Lagos, – spiega il coreografo che per alcuni anni ha lavorato in Francia – ho iniziato a formare, informare e ispirare una nuova generazione di danzatrici e danzatori, con i quali abbiamo sviluppato un rapporto di fiducia abbastanza forte da creare un pezzo collettivo che mostrerà la profondità della cultura nera, della sua gioia, pura e intransigente”.

I movimenti dei danzatori esprimono il ritmo della città, l’energia di Lagos. Re:Incarnation rende omaggio anche alla ricchezza della musica nigeriana, le sue radici afro-beat vengono rivisitate da dancehall, hip-hop ed electro.

Onikeku, che ha promosso la danza come stile di vita e che è uno dei coreografi africani di maggiore respiro internazionale, ha dato vita a Lagos al Qdance Center, dedicato alla promozione della danza e del teatro in Nigeria, attraverso lo sviluppo di attività per i dilettanti e i professionisti, con corsi di danza e fitness a tutti i livelli.