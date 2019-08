Al Valli la prima italiana di Anne Teresa de Keersmaeker

REGGIO EMILIA – Figura di riferimento della danza contemporanea, minimalista e ipnotica, Anne Teresa de Keersmaeker si distingue da tempo non solo per la sua continua ricerca coreografica a partire dal rapporto centrale con la musica, ma anche per il lavoro di recupero e riproposizione alle nuove generazioni di lavori storici del suo repertorio in un’ottica di contemporanea storicizzazione di lavori nati in e per contesti diversi.

Achterland (mercoledì 31 ottobre 2018, ore 20.30 Teatro Municipale Valli, nell’ambito del festival Aperto, prima italiana) diventa quindi occasione per rileggere con una nuova consapevolezza creazioni innovative che grazie alla forza e alla visione artistica dei loro creatori hanno mantenuto nel tempo una straordinaria contemporaneità.

Creazione fondamentale nel percorso di De Keersmaeker, in questo spettacolo la coreografa per la prima volta pone al centro della scena i musicisti, dando loro un ruolo attivo nella dinamica dello spettacolo.

“Mi applico alla musica, mio vero partner, da Monteverdi e Bach fino a Bartòk e a Schönberg e ai compositori viventi. L’analisi delle partiture è il fondamento delle mie creazioni”, dichiarava la coreografa in una intervista. In “Achterland”, l’insolito affiancamento della musica di Ligeti a quella di Ysaÿe diventa così fonte di ispirazione per realizzare una partitura danzata in cui il virtuosismo energetico convive in un delicato equilibrio con la sua stessa decelerazione.