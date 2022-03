Al Valli il musical “7 spose per 7 fratelli”

REGGIO EMILIA – “Sette Spose per Sette Fratelli” è uno dei titoli di musical più amati dal pubblico italiano. Andrà in scena al Teatro Municipale Valli venerdì 1 e sabato 2 aprile (ore 20.30) e domenica 3 aprile (ore 15.30) in una nuova e divertentissima edizione è ispirata al celebre film di Hollywood, con uno sguardo ai personaggi ed alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino.

Diana Del Bufalo e Baz nuovissima coppia del teatro musicale italiano, sanno essere esplosivi, divertenti, vulcanici, dal talento vocale dirompente. Il grande impianto scenografico e i meravigliosi costumi sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e di West End. La storia è una storia di altri tempi (il celebre film è del 1954) e ci riporta nell’Oregon del 1850, in una fattoria tra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee: Adamo, Beniamino, Caleb, Daniele, Efraim, Filidoro e Gedeone.

Adamo, il fratello maggiore, si rende conto che è arrivata l’ora di trovare una moglie che si occupi della casa e della cucina. Un giorno si reca in città per vendere pelli e conosce Milly, la cameriera della locanda del villaggio. Tra i due scocca il colpo di fulmine. Adamo e Milly si sposano e partono per la fattoria. Arrivati a casa Pontipee, Milly ha una sgradita sorpresa: dovrà prendersi cura non solo del marito, ma anche dei suoi fratelli, sei rozzi montanari rissosi e refrattari all’igiene personale e alle buone maniere. Riuscirà a trasformare ben 7 uomini rudi?