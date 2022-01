Al teatro Valli il Giardino Armonico e il solista Avi Avital

REGGIO EMILIA – Il concerto de “Il Giardino Armonico”, con Giovanni Antonini, direttore e flauti e il mandolino di Avi Avital di giovedì 3 febbraio, ore 20.30, al Teatro Municipale Valli, tra Paisiello, Bach, Hummel e incorniciato da due lavori di “papà Haydn” (come lo chiamava Mozart), si annuncia come un interessante percorso tra barocco e classicismo e filtrato attraverso la lente particolare e sorprendente del mandolino solista.

Strumento di derivazione araba e sudeuropea, il mandolino ebbe un momento di particolare favore a Vienna, come testimoniano il Concerto per mandolino, archi e basso continuo in mi bemolle maggiore di Giovanni Paisiello e quello per mandolino e orchestra in sol maggiore di Johann Nepomuk Hummel, allievo di Mozart, che caratterizzano il programma della serata. A questi si aggiunge il Concerto in re minore BWV 1060 di Johan Sebastian Bach, dove il mandolino viene affiancato al flauto diritto. Il programma si apre e si chiude con due lavori di Haydn: l’Ouverture de “L’isola disabitata” e la Sinfonia n.43 in mi bemolle maggiore Hob. I:43 “Merkur”.

Giovanni Antonini, flautista e direttore, è tra i fondatori dell’ensemble Il Giardino Armonico – uno dei più apprezzati gruppi musicali, specializzati nell’esecuzione con strumenti originali – che dirige dal 1989 e con il quale ha tenuto concerti in tutto il mondo. Appassionato ed “esplosivamente carismatico” (come lo ha definito il New York Times), Avi Avital è il primo solista di mandolino a essere nominato per un Grammy Award classico.

Ingresso con green pass rafforzato e mascherina Ffp2

Info e biglietti: www.iteatri.re.it