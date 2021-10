Al Festival Aperto Ciro Longobardi e la musica di O.Messiaen

REGGIO EMILIA – Continua la realizzazione dell’integrale della musica pianistica di Olivier Messiaen da parte di Ciro Longobardi, pianista tra i più sensibili nel repertorio novecentesco, con un curriculum internazionale di successi. Il Festival Aperto lo accoglie nuovamente sul palcoscenico del Teatro Municipale Valli sabato 16 ottobre, ore 20.30, dopo che l’anno passato lo aveva ospitato impegnato, per la prima volta in italia, nell’esecuzione dell’intero Catalogue d’Oiseaux di Messiaen in un ciclo di tre concerti.

Il progetto discografico (Brilliant) e di concerti dedicato a Messiaen di Longobardi, iniziato con la musica ornitologica, si chiuderà nel 2022, a 30 anni esatti dalla scomparsa del compositore, pianista, organista e ornitologo: un monumento della musica del XX secolo.

Il programma di questo concerto raccoglie le opere non ornitologiche concentrate nei primi vent’anni di carriera. La prima opera importante – i Preludi – e alcune prove giovanili, fra cui la versione pianistica del pezzo sinfonico Les Offrandes oubliées, e alcune rarità. Gli esperimenti ritmici di Messiaen trovano espressione molto significativa in Cantéyodjayâ (dedicata ai ritmi indù) e negli Studi di ritmo.

L’ingresso agli spettacoli a teatro sarà possibile solo con certificazione verde Covid-19 (Green Pass). E’ richiesto anche un documento d’identità in corso di validità. Biglietti in vendita su www.iteatri.re.it e in biglietteria (c/o Teatro Municipale Valli)