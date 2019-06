Aeham Ahmad, il pianista che sfidò l’Isis con la sua musica

REGGIO EMILIA – C’è grande attesa per l’arrivo a Reggio Emilia di Aeham Ahmad, il leggendario pianista di Yarmouk (sobborgo a sud di Damasco), che domenica 2 settembre (ore 22, lo spettacolo si terrà al coperto in caso di pioggia) si esibirà a Festareggio in un concerto benefico a sostegno della campagna umanitaria Reggio for Syria, promossa da Boorea Cooperativa e Arci Reggio Emilia.

Si è scritto e parlato molto di Ahmad, protagonista di una storia esemplare in cui l’arte diventa resistenza all’odio e alla guerra. Il virtuoso e tenace artista palestinese ha commosso il mondo intero per aver reagito alla violenza del conflitto siriano portando il suo pianoforte per le strade, suonando e cantando tra le macerie delle case bombardate.

Oggi Ahmad è in Europa, dopo una fuga lunga e terribile, e continua a suonare la sua musica diffondendo il suo messaggio di pace e speranza per il popolo siriano. Non perdete questa preziosa occasione di ascoltarlo dal vivo.

I biglietti per il concerto sono disponibili presso le rivendite Ticket One autorizzate (qui i punti vendita bit.ly/Ticketone-puntovendita) e presso il Gran Bar di FestaReggio, oltre che la sera stessa del concerto nella biglietteria dell’Arena.