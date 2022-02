A Finalmente Domenica Luigino Bruno e l’arte della gratuità

REGGIO EMILIA – Finalmente Domenica, a cura di Fondazione I Teatri e con il sostegno di Credem, ricomincia il 6 febbraio 2022 e porta con sé una ventata di pensiero, di riflessioni, di occasioni per approfondire la conoscenza di scrittori, filosofi, attori, economisti. L’appuntamento è sempre alle 11 al Ridotto del Teatro Municipale Valli.

Si comincia con Luigino Bruni (6 febbraio), economista e storico del pensiero economico: in L’arte della gratuità, e in dialogo con Alessia Maccaferri, giornalista de Il Sole 24 ore, continua il percorso iniziato del best seller “Il capitalismo e il sacro” rispondendo a nuovi interrogativi: che cosa del cristianesimo è entrato nel capitalismo? Che cosa è rimasto fuori? Come è entrato?

Ingresso gratuito con prenotazione (online su www.iteatri.re.it e in biglietteria)

*Costo di un euro per le prenotazioni online.

L’accesso a teatro è consentito con green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming su www.iteatri.re.it e sulle pagine Facebook e youtube della Fondazione I Teatri grazie alla collaborazione con il Centro Interateneo Edunova dell’Università di Modena e Reggio Emilia.