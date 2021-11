Festival Aperto: il concerto di Lakecia Benjamin

REGGIO EMILIA – Lakecia Benjamin, giovane e carismatica sassofonista, ha pubblicato nel 2020 l’album Pursuance: The Coltranes (Ropeadope): 13 pezzi originariamente scritti da Alice e John Coltrane. Oggi quel progetto – guadagnato il favore critico internazionale – è un tour europeo.

Per il Festival Aperto a Reggio Emilia arriva al Teatro Ariosto il 9 novembre – per poi toccare Roma (10 novembre) e Milano (11 novembre) – il concerto di Lakecia Benjamin dedicato a due degli innovatori musicali più influenti del XX secolo, nel jazz e oltre il jazz, Alice e John Coltrane.

Sassofonista carismatica e virtuosa, guida un quartetto nel suo terzo album “Pursuance: The Coltranes”, un viaggio musicale che porta le composizioni dei Coltranes nel 2021, con arrangiamenti moderni e accuratamente concepiti. Le melodie di Benjamin portano l’atmosfera classica ad un livello completamente nuovo, grazie all’utilizzo del sassofono contralto che crea un qualcosa di speciale su ogni taglio, adattandosi a qualsiasi tipologia di ambiente. Questo suo ultimo progetto è un lavoro intergenerazionale che rende omaggio ai musicisti statunitensi John e Alice Coltrane: l’album raccoglie 13 brani tutti rielaborati attraverso una serie di alterazioni dinamiche e prospettive secondo il suo personalissimo stile. Dopo due lavori (Retox e Rise Up) incentrati sulla giustizia sociale, e in particolare sui problemi della comunità afro-americana tra evidenti influenze funk e R&B, questo album segna la definitiva consacrazione della nuova diva del jazz.

“I Coltranes – afferma Lakecia Benjamin – scrivevano pezzi dedicati a dèi indiani, cristiani, musulmani, la loro ideologia era che tutte le religioni sono una sola e che noi siamo una cosa sola con dio”. In tal senso Pursuance esprime la natura unificante del jazz come forma d’arte. Continua Benjamin: “La musica è una riflessione dello spirito sul nostro tempo. Nel clima sociale e politico d’oggi, abbiamo bisogno della musica per guarire l’anima”.