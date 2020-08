Correggio Jazz, il trio Floors in concerto

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Correggio Jazz / Crossroads prosegue sabato 29 agosto nel Cortile del Palazzo dei Principi (ore 20.30, in caso di maltempo Teatro Asioli) con il concerto del trio Floors, composto da Filippo Vignato al trombone ed effetti, Francesco Diodati alla chitarra ed elettroniche e Francesco Ponticelli al contrabbasso ed elettroniche.

Filippo Vignato, Francesco Diodati e Francesco Ponticelli sono tra le più fresche voci del panorama jazzistico nazionale, musicisti capaci di creare atmosfere coinvolgenti ricorrendo a un linguaggio mai scontato. La loro partnership nel trio collettivo Floors è fondata su una visione comune, quella di un sound in cui l’elettronica usata in tempo reale si sovrappone agli strumenti acustici. Con uno sguardo al minimalismo e alle poliritmie, senza tralasciare momenti più melodici, la musica si dispone su diversi piani: ed ecco spiegato il nome del gruppo. Il repertorio trae la sua peculiarità dalle composizioni originali, ma ospita anche rivisitazioni di brani di Paul Motian, Elvis Costello, Enrico Rava, Paul Bley: lo si è ascoltato per la prima volta nel 2018 e da allora il progetto ha girato in tutta Europa.

Ingresso. Euro 10 (under 25: Euro 6)

E’ obbligatoria la prevendita/prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Biglietteria del Teatro Asioli, tel. 0522/637813, <mailto:info@teatroasioli.it> info@teatroasioli.it,

<http://www.correggiojazz.it> www.correggiojazz.it (Correggio Jazz è anche su Facebook).

La biglietteria è aperta il martedì e venerdì dalle 17 alle 19, e nei giorni di spettacolo dalle 19.30 all’inizio dell’ultimo spettacolo.

Si rammenta al pubblico l’obbligo di indossare la mascherina all’ingresso, all’uscita e per gli spostamenti nel luogo di spettacolo (una volta raggiunto il proprio posto è lecito toglierla per la durata del concerto) e di rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone in fila, sia in entrata che in uscita. Si raccomanda di raggiungere il luogo di spettacolo con congruo anticipo, per facilitare gli ingressi scaglionati.