Al Valli l’orchestra Giovanile della Via Emilia per celebrare il tricolore

REGGIO EMILIA – Le celebrazioni del 223esimo anniversario del Primo Tricolore sono l’occasione per un concerto che si terrà al Teatro Municipale Valli martedì 7 gennaio alle 20.30 e che vedrà l’Orchestra Giovanile della Via Emilia, diretta da Antonio De Lorenzi, impegnata in un programma che prevede in gran parte musiche di Brahms (le Danze ungheresi n. 1 e 5 in sol minore e la Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73). In apertura di serata, In Silva per Orchestra, di Marco Elia Righi, composizione vincitrice del concorso per compositori Ogve (Orchestra Giovanile della Via Emilia) 2019.

L’Orchestra Giovanile della Via Emilia è formata da oltre sessanta giovani musicisti dai diciotto anni in su, selezionati tra i migliori talenti dei Conservatori di Parma e Piacenza e degli Istituti Superiori di Studi Musicali di Modena e Reggio Emilia. Nata nel 2018 con la finalità di offrire agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza professionale nei più prestigiosi Teatri della Regione Emilia-Romagna, l’orchestra si è già fatta apprezzare dalla critica e dal pubblico per la freschezza con cui affronta il grande repertorio sinfonico e lirico. Nei suoi concerti interpreta tra l’altro, in prima mondiale, composizioni create appositamente per lei da giovani allievi di composizione delle quattro Istituzioni. Info 0522458811 www.iteatri.re.it. Posto unico 5 euro