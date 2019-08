CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – La settimana di Ferragosto segna storicamente un picco di presenze turistiche sul territorio appenninico, tra visitatori occasionali, famiglie originarie del territorio che rientrano nelle seconde case, gruppi organizzati che scelgono la montagna per le tante opportunità legate allo sport, al benessere, le feste e sagre nelle borgate, le proposte musicali, artistiche e culturali. Attività che nei prossimi giorni sono davvero tante.

L’evento letterario di domani è stato rinviato al giorno 19 per il lutto che ha colpito il quartiere dove si sarebbe dovuta tenere la presentazione del libro: vi abitava Mari Moretti, l’operatrice sanitaria e runner morta a seguito di una caduta in un dirupo durante una gara estrema (ultra trail) in notturna a Ligonchio.

Domani, lunedì 12 agosto alle 21 per il ciclo “Gli Oscar nei borghi”, ci sarà una suggestiva proiezione cinematografica alla Corte dei Gatti, a Gatta.

Martedì 13 agosto nella stessa frazione è in programma Gatta in festa, dalle ore 19 al campo sportivo con gastronomia, musica e animazione. Nel capoluogo invece, in piazza Gramsci sempre martedì sera (ore 21) è previsto l’evento Direzionale in Festa, che proporrà un intrigante connubio tra gastronomia, musica e moda. Ma il 13 agosto c’è anche un’interessante proposta della sezione castelnovese del Cai, per godersi la luna piena e il tramonto sul Monte Ventasso. Per informazioni, iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci è possibile telefonare allo 0522 811939, mail caibismantova@alice.it, www.caibismantova.it.

Stessi riferimenti anche per partecipare mercoledì, 14 agosto, all’appuntamento settimanale con il Cai alla Pietra di Bismantova, a partire dalle 16, con arrampicata e cena al sacco.

Mercoledì 14 e giovedì 15 agosto torna l’appuntamento imperdibile con la Tortellata di Ferragosto a Campolungo, organizzata da ormai tanti anni dal locale gruppo di volontari, in entrambe le serate a partire dalle ore 19. Tortelli di tanti tipi e altri piatti tipici della cucina montanara, musica, divertimento e buona compagnia sono gli elementi che da sempre caratterizzano questa grande festa, oltre al fatto che il ricavato viene puntualmente devoluto a importanti progetti di beneficenza.

Mercoledì 14 agosto sarà anche vigilia della festività mariana dell’Assunta. Nel centro di Castelnovo ci sarà la processione dalla chiesa della Resurrezione alla chiesa della Pieve, dalle 20.30. Processione anche a Felina la stessa sera, con partenza da Casa Nostra, in via Kennedy, alle ore 21.

Il giorno di Ferragosto, in piazza Peretti ci sarà il Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno dalle ore 8. In serata invece alle 20.30 ci sarà nella chiesa della Pieve il tradizionale Concerto dell’Assunta, con la Corale della Resurrezione e il Coro Bismantova.

Venerdì 16, alle ore 18 tornano i Gruppi di cammino: passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. Il ritrovo è fissato in Piazzale Vittime di Roncroffio, sotto la chiesa della Pieve nel capoluogo.

Venerdì 16 e sabato 17 tornano i Ristoranti in Piazza, con le migliori specialità enogastronomiche locali servite sotto le stelle nelle strade e piazze più affascinanti del centro storico (dalle 19.30).

Venerdì inizia anche il ritiro pre-campionato a Castelnovo Monti della Pallacanestro Reggiana – Grissin Bon: durante il ritiro ci saranno la tradizionale festa di benvenuto e il primo incontro amichevole. La squadra condurrà la preparazione nella palestra “L. Giovanelli”, al centro sportivo Onda della Pietra e al Centro Coni di Atletica Leggera.

Sabato 17 altra festa paesana di grande richiamo: “In giro per le aie: mestieri e sapori antichi”, a Costa de’ Grassi dalle ore 19. Nelle aie della panoramica borgata saranno proposti cibi di un tempo e prodotti tipici del territorio, in un’ambientazione unica che fa rivivere il paese com’era una volta.

Sabato 17 e domenica 18 torna anche la Festa sul Castello, nella zona attorno al caratteristico Salame di Felina (sabato dalle ore 19.30 e domenica dalle ore 10). Sabato il programma prevede grigliata, e musica live con il duo Thomas Dj e Patty. Domenica pranzo con polenta, grigliata e gnocco fritto, e nel pomeriggio animazione per grandi e piccini, gnocco e salumi. Domenica dalle ore 12 sarà attiva una navetta da via Mazzini per arrivare all’area della festa.

Domenica 18 opportunità commerciali con Felina Shopping, nel centro del paese dalle 8 alle 14, mentre in piazza Peretti nel capoluogo nuovo appuntamento con il mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno. Inizia domenica al Circolo Tennis Appennino reggiano il Torneo Doppio Giallo, che proseguirà fino al 25 agosto (informazioni tel. 349 6188888).

Lunedì 19 si terrà in centro storico il primo dei Lunedì letterari. Saranno presentati due libri, “Il sapore del primo bacio” di Armido Malvolti e “Il cardo e il rosolaccio” di Giordano Simonelli, con gli autori che dialogheranno con Clementina Santi (Info: pagina facebook Associazione Centro Storico).

Infine i prossimi giorni vedono interessanti esposizioni aperte: fino a domenica 29 settembre Racconti di Pietra, a Palazzo Ducale, con le sculture e i disegni di Alessandro Toni, visitabile ogni venerdì, sabato, domenica e il giorno di Ferragosto dalle 16 alle 19 (ingresso libero, per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204.

Fino a domenica 18 agosto invece è aperta al foyer del Teatro Bismantova la mostra “Ricami a punto croce di foglie, fiori e frutti” a cura della Delegazione di Castelnovo Monti dell’Associazione Italiana Punto Croce. Sarà possibile visitare l’esposizione, a ingresso libero, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Il 14 agosto le visite saranno possibili fino alle ore 23.