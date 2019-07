“A ritrovar le storie” con il teatro dell’Orsa

REGGIO EMILIA – “Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, ma un giorno un saltimbanco arriva sulla piazza con un carretto bislacco capace di riaccendere le storie. Fiabe, fole e memorie di infanzia si intrecciano e portano meraviglia. Si ride delle paure superate, del nostro inciampare goffo nella vita e degli sciocchi che a volte acchiappano la fortuna per la coda. Si trattiene il fiato nell’oscurità del mare, fino a riemergere nello stupore della vita che è tonda e ricomincia come le storie che camminano sempre”.

Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa introducono A Ritrovar le Storie, spettacolo che sarà in scena giovedì 18 luglio alle 21.30 alla Casa delle Storie di via Sergio Beretti a Reggio nell’ambito della seconda edizione del Festival MAPS. Bussole per la felicità, che fino al 4 settembre proporrà in città una ricca programmazione di narrazioni, spettacoli, proiezioni e laboratori per tutti a ingresso libero e gratuito.

Aggiungono gli artisti: “In un paese che ha perduto le parole, dove le persone non si incontrano e non si parlano, basta pronunciare nomi come bicicletta, albero o animali per ricominciare ad accendere brevi storie. La gente esce dalle case per rivivere la piazza come spazio di tutti. Parole e racconti si alimentano a vicenda, chiamano domande. I racconti svelano l’invisibile in un mondo opaco e le parole attraversano i confini, si allungano e corrono tra vecchi e bambini, opposte estremità della vita. La storia del paese di Tarot ci riguarda, chiama a costruire comunità, alla condivisione con l’altro”.

A Ritrovar le Storie, progetto speciale selezionato al Festival I Teatri del Sacro 2015 e ospite, nello stesso anno, del Festival Internazionale di Narrazione di Arzo (in Svizzera) e del FestivalFilosofia di Modena Carpi Sassuolo, è ispirato all’omonimo libro di Annamaria Gozzi, Monica Morini e Daniela Iride Murgia (Edizioni Corsare), opera finalista al prestigiosissimo Premio Andersen 2015.

La Casa delle Storie si trova in via Sergio Beretti 24/D, Quartiere Gattaglio, Reggio Emilia. Ingresso gratuito, prenotazione vivamente consigliata. Info e prenotazioni: www.teatrodellorsa.com, http://www.casadellestorie.com.