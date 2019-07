Musica ed eventi in città e provincia: gli appuntamenti del weekend

PUIANELLO (Quattro Castella) – Fino a notte oggi venerdì 12 luglio a Puianello ritorna Agrinotte, la festa tradizionale dell’estate: musica, spettacoli, gastronomia il menu. Con il plus del fresco delle colline castellesi.

ROLO – Da oggi a domenica “Rock in Rolo festival” al campo sportivo di Rolo: tre serate di Live music, Food (anche veg) & Drink, birre artigianali, bancarelle handmade, Teatro contemporaneo, escape room & boardgame, incontri culturali con il meglio della musica emergente del panorama italiano. dalle ore 18 a notte. Sul palco Cosmetic, Evil Knievel, Gres, Il Corpo Docenti, Klaus Augenthaler djset, Maeraia, Mangroovia, Radar 5:11, Two Hicks One Cityman, Woooz, YOY

CAVRIAGO – stasera dalle 21 sul palco di piazza Zanti arrivano gli “Zeromania”, che proporranno oltre due ore di musica con i più grandi successi di Renato Zero. Ingresso libero.

BIBBIANO – Sabato 13 torna la Notte Liffa, cioé la notte bianca con tantissimi appuntamenti e occasioni di svago, shopping e per mangiare insieme.

REGGIO – Stasera, venerdì 12 luglio, ore 21, a Palazzo dei Musei (via Spallanzani, 1) verrà proiettato il film “La lucina” di Jonny Costantino, Fabio Badolato. Saranno presenti sia i registi che Antonio Moresco, protagonista della vicenda e autore del romanzo da cui l’opera è stata tratta. La proiezione, a ingresso libero, fa parte del ciclo di incontri “O natura, o natura” organizzati nell’ambito della manifestazione “Loving Fontanesi”, dedicata alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Antonio Fontanesi. Sempre alle 21 al Palazzo dei Musei per il “Il museo dei ragazzi” Impronte vegetali: “Foglie stampate, incise, divise, foglie che si trasformano per sprigionare energia. Ispirati dalle opere dell’artista Barbara Nicoli realizzeremo un particolare fogliario”. Laboratorio a cura dei Servizi educativi dei Musei Civici per bambini dai 5 ai 10 anni. Gratuito.

REGGIO – Teatro San Prospero via Guidelli 5/A (ore 18) Corso avanzato di Commedia dell’arte diretto da Antonio Fava; Canovacci aperti al pubblico.

REGGIO – Palazzo da Mosto (via Mari 7) ore 21.30: Vola alta parola – Biancamaria Frabotta (Roma, 1946), in dialogo con Roberto Galaverni presenta il suo ultimo libro Tutte le poesie 1971-2017.

REGGIO – Centro Sociale La Mirandola (via Fratelli Bandiera 12/A – Pieve Modolena): ore 21. Estate a Mirandolabia: musica, sport e cultura. Cinema sotto le stelle. Ingresso libero.

REGGIO – Centro Sociale Rosta Nuova (via medaglie d’Oro della Resistenza 6/1) ore 21: Un’estate a Rosta – Concerti in distesa.

REGGIO – Spazio Orti Urbani condivisi con Campagna Amica (via Beretti 22) ore 21.30: Antipop in concerto.

REGGIO – Arena Estiva Stalloni (via Samarotto 10) ore 21.30: Il professore e il pazzo, di P.B. Shemran (Irlanda, 2019) 124’ – Ingresso 6€ – 4,50€ ridotto.



CASTELNOVO MONTI – stasera al centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra, corso di ballo liscio con l’Orchestra I Monelli, dalle 21. Sabato 13 luglio al suggestivo Lago di Virola, è prevista una gara di pesca a coppie con la tipologia “prendi e molla”, al pomeriggio. La stessa giornata, con partenza dal Centro Coni, è previsto l’evento podistico Color Vibe 5k, una corsa colorata per le vie del paese dalle ore 18, e a seguire gastronomia e intrattenimento musicale. Si tratta di una corsa non competitiva di 5 km con lancio di colori lungo il percorso (4 stazioni) e lancio collettivo all’arrivo (informazioni: Onda della Pietra).Domenica 14 luglio, ci si ritroverà ancora una volta nella bellissima Corte Biagini a Maillo, antico borgo in sasso a poca distanza dal centro di Castelnovo, che la famiglia Biagini aprirà nuovamente a tutta la comunità, per un evento musicale di alto livello, con un obiettivo solidale. “Cantare, ballare, sapere fare festa” è il titolo della serata, che prenderà il via dalle ore 19 con servizio di ristorazione a base di gnocco fritto, affettati e bevande. Poi dalle ore 21 la parte musicale della serata, e che vedrà la partecipazione del Coro femminile di canti popolari e musica Al Falistre e i Fulminant, gli Avanzi di Balera Trio, la Compagnia di Danze Popolari “Balliamo sul Mondo”. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione reggiana Grade Onlus per sostenere la raccolta fondi Grade-No-Limits.