Bosso e Biondini ai chiostri di San Pietro

REGGIO EMILIA – Questa sera alle 21.30 i Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro, 44/c) saranno la prima tappa in città del Festival Mundus con “Face to face, with strings”, un concerto nato dalla collaborazione di ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna e Istituto Musicale “A. Peri/C. Merulo” di Reggio Emilia e dedicato alla musica jazz, con libera improvvisazione e influenze mediterranee. Guidati dalla direzione e dagli arrangiamenti di Roberto Molinelli, sul palco salirà il duo composto da Fabrizio Bosso alla tromba e Luciano Biondini alla fisarmonica accompagnati dell’Ensemble d’archi dell’Istituto Musicale “A.Peri/C.Merulo”. Ingresso libero limitato ai posti disponibili.