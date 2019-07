Tekapp assume giovani da inserire nel mondo della cybersecurity

REGGIO EMILIA – Tekapp assume: la nota azienda che opera nel settore della sicurezza informatica aziendale (cyber security) ricerca tecnici (anche giovani) da avviare alla professione o da inserire subito nel mondo della cybersecurity.

A dichiararlo è Daniel Rozenek, imprenditore israelo-modenese a capo di Tekapp: “Oggi è fondamentale affrontare con saggezza il tema della sicurezza informatica: le grandi aziende e anche le piccole realtà produttive si stanno organizzando per mettersi in regola con le nuove normative europee, leggi severe che impongono agli imprenditori di tutelare i dati sensibili di ciascuno e di adoperarsi per poter fronteggiare eventuali attacchi informatici.

Proprio per questo ricerchiamo giovani tecnici informatici determinati e pronti a rendersi utili, ragazzi ai quali forniremo l’addestramento specifico grazie alla Tekapp CyberSecurity Academy, utilizzata anche per formare il personale delle aziende clienti, oltre alla preparazione necessaria per applicare il Protocollo Israeliano di CyberSecurity che utilizziamo per fornire una protezione totale e garantita alle aziende”

L’esperto di sicurezza informatica ha inoltre aggiunto: “Ricerchiamo sia tecnici laureati con esperienza che tecnici Junior, anche freschi di diploma, da avviare alla carriera. Per candidarsi occorre inviare una mail direttamente al sottoscritto, sarò io a svolgere i colloqui, personalmente e senza passaggi ulteriori: info@tekapp.it. Per candidarsi è richiesta una buona conoscenza di base del mondo informatico oltre ad una spiccata voglia di imparare e di mettersi in gioco”.

Registriamo con molto piacere che le aziende che investono in tecnologia innovativa, formazione continua e sviluppo dei talenti, proprio come Tekapp (www.tekapp.it) hanno risultati di business migliori della media e nel medio-lungo periodo non sono influenzate dalle crisi temporanee o geograficamente localizzate.