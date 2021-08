Studiare online con un insegnante di inglese: trucchi e consigli

Cose da sapere quando si sceglie un insegnante di inglese online

Imparare una lingua straniera non è mai stato così facile come al giorno d’oggi. Con così tante piattaforme che offrono tutoring, come Cambly, VIPKid, LiveXP, Kahoot, Preply, Verbling e WyzAnt, potrai trovare in modo semplice tantissimi insegnanti di inglese online che ti potranno aiutare a imparare la lingua più velocemente.

Tutto quello che dovrai fare è scegliere tra le varie opzioni disponibili . Dopodiché potrai iniziare subito a migliorare il tuo inglese, senza nemmeno doverti togliere il pigiama.

Anche se si dice che l’apprendimento dal vivo porti a risultati migliori, l’apprendimento online ha tuttavia svariati vantaggi. È l’opzione migliore per tutte quelle persone che preferiscono imparare l’inglese dal comfort di casa propria.

Sei pronto ad abbandonare le noiosissime schede stampate e gli obsoleti libri scolastici per l’apprendimento dell’inglese? Oggi, grazie alla tecnologia, è possibile imparare l’inglese utilizzando risorse innovative e divertenti, il tutto dal comfort della propria abitazione.

Ecco alcune cose da sapere riguardo all’intero processo.

Quando bisogna considerare l’idea di assumere un insegnante di inglese online?

Ecco alcuni esempi in cui sarebbe consigliato cercare un insegnante di inglese online:

Quando vuoi utilizzare tantissime fantastiche risorse come app online, giochi, quiz e video di YouTube che renderanno il processo di apprendimento più divertente e più semplice

Quando vuoi imparare in un ambiente comodo e confortevole (cosa c’è di più comodo di casa tua?)

Quando vuoi imparare l’inglese parlando con un madrelingua

Quando hai problemi con l’apprendimento della lingua

Quando hai bisogno di aiuto con la grammatica

Quando vuoi migliorare la tua pronuncia

Quando hai bisogno di aiuto con i compiti

Quando vuoi imparare ad un ritmo più rapido

Come scegliere il tutor di inglese online che fa al caso tuo

Se hai deciso che avere un tutor di inglese online ti potrà aiutare a imparare la lingua meglio e in modo più semplice, ecco alcuni consigli su come scegliere la figura giusta. Questi suggerimenti ti aiuteranno a scegliere un tutor adatto alle tue necessità:

Il loro paese di origine: se il tuo obiettivo è imparare l’inglese americano, trova qualcuno che offra lezioni di inglese americano, non australiano o britannico. Parlare con un madrelingua ti aiuterà a imparare la lingua, gli accenti e la pronuncia molto più facilmente. Pertanto dovresti scegliere un tutor nativo di quella lingua.

Il loro sesso: il sesso di una persona non ha nulla a che fare con il modo in cui lui/lei insegna, ma può aiutarti a sentirti più a tuo agio quando parli con loro. Dipende da te, quindi prova a pensare se ti sentiresti più a tuo agio a parlare con un maschio o una femmina e prendi in considerazione la cosa quando scegli il tuo insegnante di inglese online.

Il tuo budget — scegli il tuo tutor in base a quanto sei disposto a spendere per le tue lezioni di inglese online.

La loro esperienza — presta attenzione al numero di anni di esperienza, nonché al tipo di istruzione e certificazioni che hanno.

La loro valutazione: la maggior parte delle piattaforme di insegnamento dell’inglese online utilizza dei sistemi di valutazione, il che significa che potrai vedere i “voti” degli insegnanti e le recensioni lasciate dagli studenti precedenti. Questo è un ottimo modo per valutare la loro competenza, quindi usa queste informazioni per scegliere quello più adatto.

Sia che offrano una prima lezione scontata o gratuita, alcuni insegnanti online offrono “lezioni di prova” che possono aiutarti a capire se sono la persona adatta per te.

Dove trovarli: le migliori piattaforme per apprendere l’inglese online

Ecco alcune delle migliori piattaforme online dove potrai trovare ottimi insegnanti di inglese:

LiveXP

Preply

Wyzant

Verbling

Tutor

Chegg Tutors

Noodle

VIPKid

Cambly

iTutorGroup

Kahoot

Altre cose che puoi fare per imparare l’inglese più velocemente

Imparare l’inglese con un insegnante di inglese online sarà ancora più efficace se lo combinerai con altri metodi di apprendimento che ti aiuteranno a restare motivato tra una lezione e l’altra. Lettura di giornali ed e-mail, iscrizione a un podcast in lingua inglese e molto altro.

Ecco alcuni suggerimenti su come imparare l’inglese dopo aver terminato la tua lezione privata di inglese online.

Leggi qualsiasi cosa vedi scritta in inglese

Questo include siti Web, libri, e-mail, giornali, feed dei social media e qualsiasi altra cosa in inglese. In questo modo imparerai un sacco di nuovi vocaboli e argomenti differenti che ti aiuteranno quando dovrai avviare conversazioni interessanti con il tuo insegnante.

Prendi appunti sulle nuove parole che scopri

Quando vedi una nuova parola o frase, scrivila sul tuo quaderno o nelle tue note online, in modo da poterla poi usare in una frase. In questo modo ricorderai più facilmente il suo significato.

Iscriviti a canali YouTube o podcast in inglese

Ci sono numerosi canali YouTube o podcast su tantissimi argomenti differenti. Trovane alcuni che si avvicinano ai tuoi gusti e interessi, iscriviti e guardali mentre sei in viaggio o mentre guidi.

Non stupirti se all’inizio non riuscirai a capire tutto a causa degli accenti: non arrenderti e presto comincerai a capire gradualmente di più e ad imparare nuovi vocaboli.

Fai delle domande e trova delle risposte

Stimola la tua curiosità per migliorare il tuo inglese – sii curioso e fai delle domande. Puoi scrivere un elenco di domande da fare al tuo tutor online durante la tua prossima lezione o provare a trovare le risposte da solo su siti Web, blog o forum in inglese.

Non solo imparerai qualcosa di nuovo sul tuo argomento preferito, ma imparerai anche nuovi vocaboli.

Non essere troppo duro/a con te stesso/a

Quando inizi a studiare una nuova lingua, è naturale che all’inizio sarà difficile. Non aspettarti risultati immediati e fissa degli obiettivi realistici. Imparare l’inglese o qualsiasi altra lingua richiede molto tempo e pazienza.

Quindi, se a un certo punto ti senti bloccato e pensi che non lo imparerai mai, ricordati che ne vale la pena. Un piccolo miglioramento alla volta.

Conclusione

Se stai cercando di imparare l’inglese come seconda lingua, un insegnante di inglese online potrà essere di grande aiuto e aiutarti ad accelerare il tuo processo di apprendimento. Ci sono molte piattaforme online dove potrai trovare il tutor perfetto per le tue esigenze e imparare la lingua comodamente da casa tua.

E non dimenticare che esistono anche altri modi per imparare l’inglese: utilizzali per imparare la lingua ancora più velocemente.