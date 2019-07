Si cercano un progettista meccanico e un controller industriale

REGGIO EMILIA – SelAction Talent Finder, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Senior e Middle Management, ricerca:

PROGETTISTA MECCANICO SISTEMI OLEODINAMICI

Il candidato, inserito all’interno del Team del Competence Center dedicato, si occuperà di progettare e sviluppare in autonomia e su sistemi Cad 3D, parti-sottogruppi, Piping lay-out, dimensionamento dei sistemi idraulici degli impianti della macchina agricola, e gli schemi cinematici di sollevamento. Identificherà le migliori soluzione tecniche, economiche e di produzione per quanto concerne i sistemi idraulici, operando con la Piattaforma gamma prodotto, il Manufacturing e il reparto Testing.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica. Si prenderanno in considerazione anche candidati con Diploma Tecnico accompagnato da consolidata esperienza nella progettazione di sistemi idraulici

4/5 anni di esperienza nella progettazione di sistemi idraulici per macchine agricole o di componenti idraulici all’interno di aziende manifatturiere modernamente organizzate

Ottima conoscenza del Cad Creo3

Abilità nel leggere e creare schemi idraulici e pneumatici

Conoscenze almeno di base delle tecnologie riguardanti le strutture metalliche

Buona abilità a lavorare con deadline e in situazioni di stress

Capacità comunicative, attitudine ad operare in team e a collaborare con altre funzioni aziendali per il conseguimento degli obiettivi comuni

Saranno elementi preferenziali la conoscenza degli impianti delle macchine ed attrezzature agricole e della Lingua Inglese

Serietà, precisione e affidabilità rappresentano elementi a complemento del profilo ideale

Si offre inserimento diretto in azienda, all’interno di un reparto di valore orientato alla individuazione di soluzioni tecnologiche sempre più avanzate.La retribuzione è in grado di soddisfare candidature con adeguata expertise.

Per candidarsi alla posizione inviare il proprio CV all’indirizzo mail: info@selaction.it

CONTROLLER INDUSTRIALE

La figura riporta direttamente al Direttore del Controllo di Gestione di Gruppo e si occuperà dell’implementazione dei sistemi di contabilità industriale, la definizione dei centri di costo ed il calcolo del costo di trasformazione. Monitorerà gli indici di efficienza produttiva, le analisi delle varianti produttive ed il calcolo del costo dei prodotti.

Per quanto riguardo il reparto Magazzini, si occuperà della valorizzazione delle scorte, di analisi dei consumi standard/effettivi, di analisi dei prelievi per causale, della verifica dello slow moving, dell’inventario e dell’audit periodico per la verifica delle giacenze.

In area Acquisti avrà il compito di analizzare la variazione dei prezzi standard rispetto a quelli effettivi e per fornitore; verificherà il trend degli acquisti per fornitore. Si occuperà del controllo Costi Struttura, del controllo degli investimenti e analisi di pay back; avrà la gestione del budget e del forecast. Per quanto concerne l’area Personale avrà il controllo del costo del personale, Il controllo dell’headcount e la verifica degli scostamenti rispetto al budget stabilito. Avrà il compito di esaminare le politiche retributive e premianti e la loro applicazione (aumenti di merito, bonus, MBO, etc). Analizzerà le statistiche e gli indicatori relativi al personale (malattia, infortuni e ferie).

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria o Economia

Valida e consolidata esperienza maturata nel ruolo, all’interno di realtà aziendali modernamente organizzate

Età indicativa 35-40 anni

Autonomia e interesse e predisposizione a gestire in prima persona l’operatività richiesta

Sensibilità ai numeri e curiosità per l’evoluzione organizzativa, strategica e tecnologica dell’azienda

Ambizione professionale unita ad una buona autorevolezza/leadership

Buon eloquio e chiarezza espositiva e capacità comunicative e di collaborazione con le altre funzioni aziendali per il conseguimento degli obiettivi comuni

Sarà elemento preferenziale la conoscenza della Lingua Inglese

Serietà, precisione e affidabilità rappresentano elementi a complemento del profilo ideale

Si offre l’opportunità di inserirsi all’interno di uno dei maggiori Gruppi Industriali del proprio settore a livello mondiale, leader nella progettazione di prodotti all’avanguardia e storicamente orientato alla innovazione.

L’inserimento è a tempo indeterminato; l’inquadramento ed il pacchetto retributivo è di sicuro interesse, in grado di attrarre candidature di valore.

Sede di lavoro: Reggio Emilia. Per candidarsi alla posizione inviare il proprio CV all’indirizzo mail: info@selaction.it

Per registrarsi al nostro sito e visualizzare tutte le nostre offerte attive: www.selaction.it