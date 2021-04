Risparmiare sulla bolletta del gas con le offerte per la casa di Sorgenia

REGGIO EMILIA – Risparmiare sulla bolletta del gas è un fattore importante per milioni di famiglie. Alcune piccole abitudini aiutano a diminuire i consumi, e con essi gli importi sulla bolletta, ma il vero segreto per tagliare i costi è aderire a una tariffa vantaggiosa.

Tra gli operatori che aiutano a ottenere un significativo risparmio sul gas per la casa c’è Sorgenia, la digital energy company italiana che mette a disposizione offerte di qualità sia in termini di servizi sia in termini di tecnologie digitali.

Sorgenia, infatti, ha formulato due diverse promozioni per la fornitura domestica di gas naturale che assicurano al consumatore numerosissimi vantaggi esclusivi.

Next Energy e Next Energy Ventiquattro Gas: le due offerte che bloccano il prezzo per la durata del contratto

La particolarità delle offerte gas per la casa di Sorgenia è quella di garantire a tutti i clienti un prezzo bloccato per il costo del gas naturale.

È il caso dell’offerta gas Next Energy, una promozione che permette di bloccare il prezzo per 12 mesi, in modo da evitare che eventuali fluttuazioni di prezzo sul mercato possano incidere negativamente sulla bolletta del gas. Con l’adesione al piano tariffario, inoltre, è previsto il solo pagamento di ciò che viene effettivamente consumato e, in caso di passaggio da altro fornitore, non sono richieste né spese di cauzione né costi di attivazione.

Segue lo stesso principio anche Next Energy Ventiquattro Gas, l’offerta di Sorgenia che blocca il prezzo del gas per 24 mesi. La promozione offre inoltre ai clienti la possibilità di fruire dei servizi digitali di Beyond Energy, una piattaforma innovativa, disponibile sull’Area Clienti MySorgenia, che dà accesso ad analisi personalizzate sui consumi e a un monitoraggio dei costi in tempo reale.

Entrambe le offerte di Sorgenia, inoltre, permettono di aderire a Greeners, un programma fedeltà, basato sui comportamenti responsabili, che permette di partecipare a una serie di missioni a tema ambientale per collezionare Green Coins. I punti assegnati, convertibili in premi, possono variare in base alla missione, ma già la sola sottoscrizione di Next Energy Ventiquattro Gas dà diritto a ricevere 500 Green Coins di benvenuto.

Esperienza 100% digital con Next Energy e Next Energy Ventiquattro Gas

Le offerte gas per la casa Next Energy o Next Energy Ventiquattro Gas hanno il vantaggio di essere completamente digitali.

Questo significa che ogni fase della sottoscrizione – dal preventivo alla stipula del contratto – avviene completamente online e senza la produzione di documenti cartacei, in aderenza a un’etica aziendale che punta alla diminuzione dell’impatto dell’uomo sull’ambiente. Naturalmente, a beneficiarne è anche il sottoscrittore, che può contare su un servizio più snello e dal carattere altamente innovativo.

Con Sorgenia, infatti, anche la bolletta è del tutto digitale: si può scegliere se riceverla via e-mail o consultarla direttamente online nella sezione Forniture dell’area personale e pagare secondo una delle diverse modalità previste, scegliendo tra carta di credito, PayPal o addebito mensile su conto corrente.

In aggiunta, per una più facile consultazione delle transazioni e dello storico dei consumi, il portale tiene traccia di tutte le bollette emesse nella sezione relativa dell’Archivio, che resta sempre consultabile sull’area clienti dedicata.

Offerte gas di Sorgenia: attivazione e customer care

Naturalmente, attivare l’offerta gas Next Energy o Next Energy Ventiquattro Gas è molto semplice: basta disporre della copia di una vecchia bolletta del gas, dei documenti di identità e di un indirizzo e-mail valido. In questa fase, al sottoscrittore è richiesto di selezionare la modalità di pagamento favorita, di conseguenza, qualora si sia optato per l’addebito automatico, bisogna avere con sé l’IBAN del conto corrente oppure i dati della carta di credito.

Per quanto riguarda invece l’assistenza al cliente, nel rispetto di un impegno che spinge Sorgenia a garantire sempre servizi di altissima qualità, i sottoscrittori di Next Energy o Next Energy Ventiquattro Gas possono usufruire di un customer care completamente dedicato.

Anche in questo caso, la formula è completamente digitale e permette di chattare con un operatore in tempo reale, disponibile sul sito ufficiale della compagnia, o utilizzare una delle diverse modalità di contatto messe a disposizione sull’area dell’app dedicata MySorgenia.