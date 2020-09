Reggio Emilia: crescono i lavoratori da casa e le nuove professioni

REGGIO EMILIA – Anche a Reggio Emilia il lavoro da casa ha registrato un netto aumento. Infatti, sono sempre di più le persone che, sfruttando la connessione internet, svolgono la propria professione da remoto. In linea con il resto d’Europa, anche l’Italia è stata investita da questo fenomeno, in modo particolare il nord. Oltre a coloro che hanno la possibilità di continuare a lavorare in modalità smart, sono sempre di più le persone che scelgono di guadagnare da casa svolgendo lavori alternativi, ancora poco conosciuti ai più. Ecco quali sono.

Blogger online

Coloro alla ricerca di un lavoro online potranno guadagnare da casa scrivendo articoli per il proprio blog, (o per quello altrui). Se hai la passione della scrittura potrai farlo anche tu, comodamente da casa. Per realizzare un blog di successo è necessario avere delle competenze verticali ed essere in grado di pubblicare, con regolarità e costanza, contenuti di qualità.

Per monetizzare un blog generalmente vengono sfruttati diversi strumenti, come:

Adsense di Google: il servizio di pubblicità offerto da Big G che consente di guadagnare con i banner pubblicitari ospitati sul proprio blog.

Network di affiliazione: consigliato per promuovere o vendere sul proprio blog prodotti in affiliazione e ottenere guadagni sulle commissioni di vendita.

Vendita di spazi pubblicitari: indicato solo per i blogger che vantano flussi di traffico particolarmente consistenti, permette di vendere degli spazi del proprio blog attraverso piattaforme specifiche, come BuySellAds, OIOpublisher, ecc.

Venditore online

Coloro che si sono già occupati di servizi professionali o che hanno maturato una competenza significativa nel settore commerciale di prodotti o servizi, potranno prendere in considerazione l’opzione di vendere online attraverso un e-commerce. Se hai deciso di puntare sul commercio elettronico, oggi potrai sfruttare software specifici che consentono di importare prodotti nel tuo negozio online senza necessariamente possedere un magazzino fisico. Ciò determina un notevole risparmio.

Prima di sfruttare questa opportunità di lavoro ed iniziare a guadagnare da casa online, sarà opportuno scegliere con particolare cura il settore in cui ci si vuole specializzare, valutando attentamente anche quella che è la domanda di mercato.

Consulente online

Quella del consulente online è certamente una delle professioni che negli ultimi anni è cresciuta maggiormente. Tra le professioni che offrono il numero più alto di consulenze online ricordiamo: il Commercialista, l’Avvocato e il Consulente Fiscale. Come commercialista oggi sarai in grado di offrire diversi servizi su internet. Tuttavia, anche come Personal Trainer potrai acquisire clienti su internet e guadagnare realizzando programmi online.

Notevoli sono anche le possibilità di lavorare online per i dietologi. Infatti, gli eventuali piani dietologici potranno essere stabiliti, in tutta praticità, attraverso sessioni live. Offrire servizi professionali a distanza rappresenta senza dubbio una grande opportunità imprenditoriale capace di garantire un reddito sicuro.

Sviluppatore Web

Un altro lavoro online che può essere facilmente svolto da casa è quello dello Sviluppatore Web. Se capace di raggiungere un certo numero di clienti, lo Sviluppatore Web rappresenta sicuramente un’attività ben remunerata, perfetta da svolgere da casa sia full-time che part-time.

Oltre ad essere particolarmente ricercata, questa figura professionale consente di guadagnare da casa anche come freelance. Inoltre, oggi sono richieste anche tantissime altre figure professionali con competenze di Web Designer e Internet Marketing. Pertanto, tutti coloro specializzati nel settore tecnologico e digitale avranno più opportunità di svolgere la propria attività da casa.

Coach Personale Online

Anche in Italia la figura del Coach Personale sta diventando sempre più popolare. Ma se prima il Coach era costretto a viaggiare per raggiungere i propri clienti, oggi non è più così. Infatti, questa nuova professione dalle opportunità di guadagno interessanti, può essere praticata anche online. Il coaching online potrà essere svolto attraverso un sito web ufficiale e uno dei numerosi software per le videocomunicazione, oggi disponibili online anche gratuitamente.

Il coaching online abbraccia un vasto campo di attività e competenze. Se, per esempio, possiedi una certa dimestichezza con le lingue straniere, potrai proporti come insegnante ed assicurarti un entrata extra rilasciando lezioni private online, utilizzando un comune programma di videochiamate come Skype.

Conclusione

Le possibilità di guadagno offerte dalla rete e dal remoto sono davvero innumerevoli. Ideali sia per arrotondare che come unica fonte di guadagno, le professioni online sono destinate ad aumentare sempre di più. Inoltre saranno sempre di più anche coloro che potranno guadagnare con le proprie passioni, offrendo consulenze online sempre più specifiche.

Per non rimanere indietro, anche chi svolge un lavoro “tradizionale” potrà decidere di lavorare da casa e offrire alla propria clientela dei servizi su misura.