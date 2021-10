Recupera il tuo giardino e rendilo meraviglioso e più vivace

REGGIO EMILIA – Un giardino è il posto migliore della casa. Questo perché è l’unico posto dove una persona può riposarsi da una vita frenetica. Inoltre, avere un giardino in casa trae molti benefici per la salute. Ad esempio, un giardino ha molte piante che forniscono ossigeno.

Inoltre, l’odore dei fiori può rinfrescare la mente di una persona al mattino. Tuttavia, in quest’epoca, le persone non sono in grado di mettere su un giardino, a causa della mancanza di spazio. Alcuni pensano addirittura che sia uno spreco di spazio. I giardini, pertanto, non sono più presenti nella casa. D’altra parte, essi sono necessari nelle case. Per condurre una vita pacifica, un giardino gioca un ruolo importante.

Per mantenere l’aspetto vivace del tuo giardino, ecco alcuni suggerimenti da applicare. Controlla la salute delle tue piante prendendotene cura e proteggendole da animali, parassiti e lumache. Annaffiale correttamente e tratta il terreno.

Lumache e chiocciole sono parassiti molto dannosi che si possono trovare in quasi tutto il mondo, il più delle volte in climi temperati e umidi. È probabile che il tuo giardino abbia più lumache durante una stagione particolarmente piovosa. Lumache e chiocciole non sono insetti; sono molluschi dal corpo morbido. Le lumache sono animali diffusi che possono causare problemi in giardino, bucando le foglie, fusti, fiori, tuberi e bulbi per nutrirsi. Possono causare danni durante tutto l’anno su un’ampia gamma di piante, ma le piantine e la nuova crescita sulle piante erbacee in primavera sono più a rischio. Per controllare questo tipo di parassiti, abbiamo bisogno di avere una recinzione per lumache oltre a sbarazzarcene in un modo naturale.

Una barriera contro le lumache per configurare l’aiuola

I recinti per barbabietole sono disponibili in numerose varianti e rappresentano un ottimo strumento nella progettazione del proprio giardino. In particolare, servono a distinguere visivamente le aiuole dal resto del giardino e aiutano anche ad evitare la crescita delle radici delle piante.

La barriera contro le lumache è la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un elemento di design e allo stesso tempo tenere le lumache lontano dal suo obiettivo. Questo perché una barriera contro le lumache è fondamentalmente un’aiuola.

La differenza essenziale è in realtà solo nel fatto che la barriera contro le lumache costituisce un design speciale assicurando così che le lumache non possano semplicemente strisciare sopra il margine dell’aiuola durante la ricerca e arrivare alle piante dietro di essa.

Con una barriera contro le lumache è possibile raggiungere due obiettivi nel design del giardino. Da un lato, assicurano una barriera visiva dell’aiuola e dall’altro proteggono frutta, verdura e fiori contro infestazioni dei fastidiosi parassiti.

Barriere contro le lumache in diverse versioni

Chi sceglie una barriera contro le lumache come protezione dai vermi, scoprirà rapidamente che sono disponibili in versioni molto diverse. Le barriere contro le lumache si differenziano per il loro funzionamento esatto e per il materiale con cui esistono.

Barriere contro le lumache in metallo

Una barriera metallica contro le lumache è particolarmente robusta e durevole. Ciò perché il materiale resistente alle intemperie è in gran parte insensibile alle influenze atmosferiche e normalmente protegge, anche se il bordo dell’aiuola protettiva è accidentalmente colpito.

Ovviamente, questa qualità ha il suo prezzo e una barriera metallica contro le lumache è di conseguenza costosa rispetto ad altri tipi di protezioni a vite.

Tuttavia, una protezione a vite in metallo è una scelta eccellente. Chi vuole proteggere la propria aiuola in modo permanente da una potenziale infestazione dai parassiti fastidiosi, può contare con questa variante di barriera contro le lumache, nonostante un costo di acquisizione leggermente superiore.

Barriere in plastica contro le lumache

Oltre alle barriere metalliche contro le lumache sono disponibili anche modelli in plastica. Si tratta di moduli in plastica solida collegati tra loro circondati da barbabietole. Rispetto alla variante metallica, le soluzioni di protezione in plastica offrono una scelta più ampia, per quanto riguarda il design.

Una barriera in plastica contro le lumache è adatta come aiuola robusta e permanente. Il materiale è anche in gran parte resistente alle intemperie. Tuttavia, le radiazioni solari, il freddo e il calore possono causare danni. Inoltre, la plastica è naturalmente meno stabile, pertanto non è così efficace nel giardinaggio come una barriera di metallo contro le lumache.

Barriere in PVC contro le lumache

Oltre alla plastica robusta ci sono anche barriere contro le lumache sotto forma di rotoli sottili in PVC. Tale protezione contro i vermi è particolarmente economica. Inoltre, né il freddo né il calore possono danneggiare il PVC.

Tuttavia, le barriere contro le lumache in PVC non sono troppo robuste e la loro gestione a volte può essere difficile. Se stai cercando la soluzione più ragionevolmente possibile per proteggere le tue piante, questa variante di una barriera contro le lumache potrebbe fare al caso tuo.

Barriere con setole contro le lumache

Una barriera con setole contro le lumache è un’altra variante che puoi scegliere per il tuo giardino. Tale recinzione consiste in molte piccole spazzole, attraverso le quali le lumache non dovrebbero entrare così facilmente nelle aiuole.

Questa variante si caratterizza per il suo prezzo basso e il suo aspetto poco appariscente. Tuttavia, le barriere con setole contro le lumache non offrono una protezione al cento per cento dai fastidiosi parassiti. Oltre a ciò, non possono essere saldamente ancorate nel terreno, perciò, la stabilità di una tale struttura è a volte lascia a desiderare.

Recinzioni metalliche

Questa versione è costituita da barriere contro le lumache costituite da una rete metallica. Sono anche abbastanza economiche, grazie al loro design discreto che non dà immediatamente nell’occhio e dovrebbero tenere le lumache lontane dalle piante.

L’esperienza dimostra che ciò non è sempre affidabile. Chi valorizza una protezione più efficace dai vermi, dovrebbe quindi optare per protezioni costituite da elementi solidi in plastica o metallo.

Anelli contro le lumache per la protezione delle singole piante. Se non si vuole proteggere l’aiuola completa, ma solo le singole piante dalle lumache, un cosiddetto anello anti-lumaca rappresenta la scelta giusta per questo scopo. Un anello contro le lumache è semplificato per un vaso in cui manca il terreno e il cui bordo superiore è piegato verso l’esterno.

Gli anelli contro le lumache, disponibili sia in plastica che in metallo, vengono semplicemente spinti sopra la pianta per proteggerla e premuti nel terreno. Se stai cercando un metodo veloce contro le lumache e non devi proteggere un numero maggiore di piante, gli anelli a vite come recinto in poche parole possono essere una soluzione a basso costo e facile da usare.

Recinzioni elettriche anti-vermi

Oltre alle normali barriere anti-lumache in metallo, esistono anche modelli elettrici speciali. In questi casi, le lumache subiscono una leggera scossa elettrica. In questo modo, i parassiti non dovrebbero penetrare nelle aiuole ottenendo lo stesso risultato.

Una barriera elettrica anti-lumache è di solito leggermente più costosa rispetto ai modelli convenzionali. Inoltre, tale recinzione contro i vermi richiede una manutenzione leggermente maggiore, che dovrebbe sempre essere presa in considerazione prima dell’acquisto.

Con l’aiuto di queste barriere, possiamo sicuramente avere un giardino meraviglioso e tranquillo.