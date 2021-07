Quale sarà il prezzo di Bitcoin entro fine 2021?

REGGIO EMILIA – La criptovaluta Bitcoin è stata protagonista, a inizio 2021, di un rally “da paura” che ha portato il prezzo dell’asset digitale da poco meno di $20.000 ad oltre $60.000, il tutto nel giro di pochi mesi (da gennaio ad aprile/maggio). Per chi volesse una percentuale per comprendere meglio l’entità dei possibili guadagni, chiunque avesse investito in Bitcoin a gennaio avrebbe realizzato un profitto del 300% in breve tempo.

Questo aumento di prezzo di Bitcoin ha suscitato un forte entusiasmo negli investitori, spingendo gli individui (ma anche gli enti di investimento istituzionali) a chiedersi quale sarà il valore dell’asset cripto a fine 2021. Di fatti, non è più possibile ignorare la portata di questo fenomeno che sta avendo sempre più successo.

Persino i grandi investitori che prima erano scettici non possono più considerare Bitcoin come una semplice bolla speculativa. Il successo della criptomoneta ha portato un numero record di persone a diventare miliardari. Queste storie, tra le quali figurano anche ragazzi giovanissimi che hanno investito in Bitcoin quasi per gioco, sono la testimonianza vivente che è possibile realizzare ingenti profitti con Bitcoin.

Sebbene molti vogliano investire in Bitcoin, alcuni pensano che sia troppo tardi. La criptomoneta ha già registrato vari apprezzamenti nel suo valore, e non è certo detto che possa tornare a somme così elevate in poco tempo. Ma, ancora una volta, la storia ha dimostrato che la pazienza è un’arma potentissima e che consente di poter cambiare davvero vita nel giro di poco.

Le stime degli esperti

Secondo le stime di vari analisti affidabili, Bitcoin potrebbe raggiungere il valore di $100.000 a moneta entro il 2021, una cifra da capogiro che potrebbe rendere felici coloro che hanno deciso di investire sulla criptovaluta.

Il mercato, infatti, sembra destinato ad aumentare nel corso del tempo. L'interesse crescente verso questo asset digitale ha spinto molti investitori privati ad investire su di esso.

Tutti coloro che avessero investito qualche anno fa, quando il prezzo di Bitcoin era inferiore ai $10.000, avrebbero realizzato un profitto superiore al 600% nell’aprile 2021. Tradotto in numeri, significa che tutte le persone che avessero investito $10.000 in Bitcoin avrebbero nelle loro tasche oltre $60.000. Andando ancora più indietro nel tempo (ma non così tanto, dato che il prezzo di Bitcoin di $19.000 nel 2017 sembrava esagerato), il profitto in percentuale avrebbe superato tranquillamente cifre esorbitanti pari ad oltre il 1000%.

Il prezzo non è l’unico criterio per cui gli analisti confidano nell’aumento di prezzo di Bitcoin. La moneta digitale, infatti, sta venendo accettata come mezzo di pagamento da imprese locali ed internazionali, così come dalle tradizionali banche (che stanno prendendo consapevolezza della potenza di Bitcoin). Addirittura, ci sono degli Stati nazionali che lo adottano come moneta di Stato.

Alla base del valore di una moneta come mezzo di scambio risiede la fiducia che le persone e la società ripongono in tale moneta. La moneta non è altro che un pezzo di carta, che le persone accettano poiché sanno di poterlo riutilizzare per acquistare altri beni in futuro. Se solo poche persone avrebbero davvero accettato dei pagamenti in Bitcoin nel 2017, nel 2021 solo uno “stolto” o una persona disinformata sui fatti non lo farebbe.

Alcune persone sono andate in pensione anticipata, mentre altre si chiedono se sono ancora in tempo per poterlo fare nel giro di pochi anni o persino mesi. La buona notizia è che, secondo gli analisti, non è affatto tardi per investire in Bitcoin.

Conclusioni

A seguito del rally avvenuto nell’aprile 2021, è divenuto lampante che Bitcoin è destinato a far parlare di sé ancora per molto. Soprattutto, il suo prezzo probabilmente salirà ancora toccando cifre vertiginose, cosa che potrebbe accadere già nei prossimi mesi.

Ripensando a quanto sembrasse alto il prezzo nel 2017/2018 e paragonandolo a quello effettivamente toccato qualche anno dopo, le previsioni di un rialzo del prezzo oltre i $100.000 non sembrano poi così improbabili. Pertanto, non c’è momento migliore di questo per investire in Bitcoin.