Psicoterapia tradizionale e online: vantaggi e svantaggi

REGGIO EMILIA – La psicoterapia, conosciuta anche come “terapia della parola”, può essere uno strumento molto efficace per combattere alcuni tra i più diffusi disturbi mentali come la depressione.

Esistono diversi tipi di psicoterapia – cognitivo comportamentale, terapia dell’accettazione e dell’impegno, psicodinamica, interpersonale, e tutti hanno una comprovata efficacia nell’influenzare alcune zone del cervello per rafforzare le connessioni che aiutano ad alleviare i sintomi del disturbo in questione e velocizzare la guarigione.

Uno studio americano ha persino dimostrato che la psicoterapia ha la stessa efficacia degli antidepressivi nel trattamento iniziale della depressione. Basandosi sul colloquio tra paziente e psicoterapeuta, grazie alle nuove tecnologie nel campo della comunicazione, la terapia della parola è ugualmente efficace sia di persona che online, come dimostra la diffusione di servizi che offrono sostegno psicologico esclusivamente via Internet, tra i quali la piattaforma Serenis. Vediamo quali sono i benefici di questa pratica e se esistono degli svantaggi.

Accessibilità

Uno degli indiscutibili vantaggi della terapia online è l’accessibilità: per mettersi in contatto con il proprio terapeuta è infatti sufficiente un dispositivo con accesso a Internet e la possibilità di parlare con la dovuta privacy. In alcuni casi è anche possibile partecipare alle sedute via chat o messaggi, per esempio, ma solitamente è preferibile usare le videochiamate per assicurare un’esperienza il più possibile affine a quella dal vivo.

La psicoterapia online è quindi vantaggiosa soprattutto per quelli che abitano in zone più isolate o che hanno difficoltà a raggiungere lo studio di uno psicoterapeuta a causa di una disabilità fisica o difficoltà psicologiche come ansia sociale e attacchi di panico.

Costi

La psicoterapia purtroppo ha ancora costi parecchio elevati: i professionisti in questo settore hanno studiato molti anni per specializzarsi e devono continuamente aggiornarsi e formarsi, per questo i costi sono equiparabili a quelli di un medico specialista quando ci si rivolge a uno psicoterapeuta privatamente. Tuttavia, le sessioni online permettono di ridurre i costi sia dal lato del professionista (che non deve pagare per l’affitto di uno studio ed elimina i costi per gli spostamenti) sia dal lato del paziente (che a sua volta può risparmiare sul trasporto).

Sicurezza

Una delle preoccupazioni principali di chi sta considerando di intraprendere un percorso di psicoterapia online è quella della privacy e sicurezza online. Tuttavia, i modi per stabilire l’affidabilità di una piattaforma e accertarsi che faccia un uso corretto dei dati del paziente esistono: in questo articolo si possono leggere alcuni consigli.

Esperienza

Forse uno dei pochissimi svantaggi della terapia online è quello della perdita di un’esperienza a 360 gradi da parte del paziente: comunicando con uno psicoterapeuta tramite uno schermo è possibile che venga a mancare quel contatto diretto ed empatico che si ha frequentando le sessioni di persona. Le sedute online, inoltre, dipendono dalla tecnologia e spesso una connessione instabile può causare ritardi o interruzioni nel corso dei colloqui.

Conclusione

Non esiste un approccio alla psicoterapia universalmente migliore di un altro: per alcuni è più adatto quello dal vivo, per altri online. Per chi ha una dimestichezza di base con la tecnologia vale sicuramente la pena dare una chance alla terapia online, che grazie ai progressi nel campo della telecomunicazione sta diventando un’alternativa sempre più diffusa ed efficace per prendersi cura della propria salute mentale.