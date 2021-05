Produzione di rulli in gomma e articoli tecnici: i servizi di Italian Rubber Roller per l’industria

REGGIO EMILIA – Nelle industrie i rulli e gli articoli tecnici sono strumenti che trovano largo impiego in diversi settori grazie alla loro versatilità e resistenza.

Il loro successo deriva proprio dai rivestimenti di cui sono composti, come per esempio la gomma, un materiale molto duttile, caratterizzato da un’elevata elasticità che gli consente di allungarsi e ritornare alla forma originaria, senza subire alcun danno.

Questi prodotti rappresentano elementi basilari nelle industrie, poiché senza di essi sarebbe impossibile concludere i processi produttivi.

Particolare attenzione deve essere prestata alla qualità con cui vengono prodotti, infatti è necessario affidarsi ad aziende di comprovata affidabilità, che producano articoli in grado di durare notevolmente nel tempo.

Ne costituisce un punto di riferimento Italian Rubber Roller, vera e propria realtà leader nella produzione di rulli in gomma e articoli tecnici, che mette a disposizione delle industrie anche la possibilità di richiedere prodotti realizzati su misura.

Italian Rubber Roller: articoli tecnici di alta qualità

Gli articoli tecnici sono dei manufatti che possono assumere una grande varietà di dimensioni e forme e possono essere installati su differenti macchinari, in modo da agevolare le lavorazioni in ambito industriale.

Nel dettaglio, Italian Rubber Roller propone manufatti che possono essere realizzati in gomma, poliuretano ed altri materiali, come per esempio il polietilene. L’importanza dei costituenti di questi prodotti è fondamentale, poiché a seconda del settore di impiego, devono essere utilizzati materiali specifici, perfettamente in grado di soddisfare determinate esigenze.

L’azienda si occupa della produzione di componenti che vanno a costituire anche oggetti di uso comune. Un esempio sono i manicotti, ossia dei tubi in gomma che vengono costruiti su misura, e le guarnizioni che possono essere semplici o più articolate, come quelle antivibranti.

Queste vengono utilizzate per isolare i motori a scoppio oppure nei ventilatori e strumenti elettronici. Inoltre, possono essere inserite all’interno di due superfici, in modo da evitare il passaggio per esempio di fluidi o di gas.

Di solito il materiale più utilizzato è appunto la gomma o una sua varietà, poiché è possibile creare delle mescole diverse in base al ruolo che devono ricoprire.

I rulli di Italian Rubber Roller per l’industria

Le industrie che si avvalgono dell’utilizzo di rulli e cilindri sono molteplici e i materiali che li rivestono, cambiano in base al settore: basti pensare al settore alimentare o a quello tipografico, dove per esempio i rullo svolge diversi ruoli ed è presente durante tutto il ciclo di realizzazione.

Nel dettaglio, il comparto alimentare utilizza moltissimo il silicone perché è molto resistente alle alte temperature e adatto a stare a contatto con oli.

La gomma riveste spesso i cilindri che vengono utilizzati nelle industrie tipografiche, poiché si prestano a svolgere diversi ruoli. Esistono, per esempio, i rulli inchiostratori, macchinari che si occupano della stesura di inchiostro sulla carta; quelli bagnatori che sono composti da 2 cilindri che vengono a contatto con la lamina da inumidire, ed infine i macinatori, che rendono più fluido l’inchiostro.

Nel settore delle calzature, uno dei rulli fondamentali è lo spaccapelle, che è caratterizzato da una gomma zigrinata, la cui funzione è quella di rompere il cuoio in maniera molto precisa. Anche in questo caso, Italian Rubber Roller è specializzata nelle lavorazioni superficiali della gomma, riuscendo a produrre qualsiasi tipo di finitura e realizzando prodotti di alta qualità.

Le industrie tessili necessitano di particolare attenzione, perché durante la produzione può essere necessaria l’immersione di alcuni componenti in soluzioni acide. Questo rende necessario l’utilizzo di mescole di gomma particolari, poiché devono essere in grado di resistere a questo tipo di sollecitazione chimiche e durare ovviamente il più a lungo possibile.

La realizzazione di questi prodotti e dei suoi rivestimenti è complessa e per questo è necessario rivolgersi ad esperti nella produzione, in modo da ottenere manufatti di qualità e adatti ad ogni settore nei quali verranno utilizzati.