REGGIO EMILIA – Oggigiorno, il noleggio di un furgone è fondamentale in parecchie occasioni: c’è chi ne ha bisogno per fare dei traslochi, oppure ci sono aziende che ne hanno necessità per trasportare e consegnare le loro merci. Per tale motivo, molti preferiscono affidarsi a ditte specializzate nel settore dei noleggi. Questo perché un’impresa di questo tipo offre diversi vantaggi e dei servizi più semplici che possono essere richiesti anche online.

Il noleggio di un’auto o di un furgone può creare parecchi problemi e spesso anche degli imprevisti burocratici. La soluzione migliore è quindi prenotare il mezzo di cui si ha bisogno dal proprio computer: esistono tantissimi siti che si occupano di noleggio online. Attraverso queste piattaforme online potrai noleggiare il veicolo che preferisci in base alle tue esigenze, o a quelle della tua azienda, confrontando diverse soluzioni e scegliendo quella che fa per te, tenendo in considerazione vari fattori, come lo spazio, i consumi e i prezzi.

Il noleggio online: come procedere



Per noleggiare un van o un furgone è consigliabile affidarsi a dei professionisti e per farlo basta impostare una semplice ricerca su Internet. Ad esempio, cercando su Google “noleggio furgoni a San Benedetto del Tronto” è possibile individuare la miglior proposta dal punto di vista qualità prezzo, proposta da Giffi Noleggi. Questa compagnia è una delle più importanti nel settore del noleggio: ciò deriva anche dal fatto di avere a disposizione un’ampia gamma di veicoli maneggevoli, che possono essere noleggiati online a prezzi imbattibili.

Ma quelli che offre Giffi Noleggi sono più che semplici furgoni per il trasporto. Tutti i loro veicoli sono dotati di comfort che garantiscono comodità, non solo nella guida, ma anche nella gestione delle merci, grazie a chiusura centralizzata con telecomando, impianto viva voce bluetooth e tanti altri optional come l’aria condizionata, che è già di serie, e i sensori di parcheggio.

Il noleggio online offre, inoltre, un’altra serie di benefici come:

Costi bassi e adattabili in base alle richieste del cliente;

e adattabili in base alle richieste del cliente; Soluzioni di noleggio a breve, lungo e medio termine con promozioni ad hoc per ogni tipo di domanda;

con promozioni ad hoc per ogni tipo di domanda; Disponibilità anche di noleggio last-minute (fattore indispensabile soprattutto per le aziende);

(fattore indispensabile soprattutto per le aziende); Metodi di pagamento semplici e trasparenti e prenotazioni veloci , che si possono fare al telefono, sul sito oppure inviando un’email;

, che si possono fare al telefono, sul sito oppure inviando un’email; Assistenza 24 ore su 24.

Noleggiare online conviene!



L’acquisto di un mezzo di grosse dimensioni può essere molto complicato e potrebbe richiedere un’ingente somma di denaro da investire. Inoltre, la manutenzione richiede delle riparazioni periodiche, e questo potrebbe ricadere sul budget dell’azienda che possiede il furgone. Per queste ragioni, la soluzione più conveniente è sicuramente quella di noleggiare il mezzo del quale si ha bisogno.

A tal proposito, il noleggio via web ti permette di scegliere il furgone che più ti soddisfa, mettendo a tua disposizione una vasta gamma di veicoli delle varie marche che ci sono sul mercato. Quindi, basta inserire nel motore di ricerca la città e la durata per la quale intendi usufruire del veicolo, e il gioco è fatto!

Ma oltre alla disponibilità dei mezzi e alla loro grandezza, c’è un altro elemento da tenere in considerazione durante la tua ricerca: il prezzo. Il costo medio di un furgone in un negozio fisico si aggira al massimo sugli 80 euro a giornata. Tuttavia, attraverso le prenotazioni online, c’è la possibilità di avvalersi di alcuni sconti e offerte del momento.

Tutto ciò dipende, ovviamente, dalla città in cui si prenota il furgone e del periodo dell’anno: ad esempio, durante le stagioni in cui c’è una bassa domanda, le aziende per il noleggio mettono a disposizione diverse riduzioni dei costi. Durante il periodi delle offerte speciali si possono noleggiare furgoni anche ad 8 euro all’ora.