Mobilità ecologica: come trovare online il miglior monopattino elettrico urbano

REGGIO EMILIA – Il monopattino elettrico è uno dei mezzi di trasporto più in voga dell’ultimo periodo. Se, infatti, fino a qualche tempo fa veniva utilizzato soprattutto dai più giovani, oggi il target di riferimento è molto più ampio. Sono sempre di più le persone che lo scelgono per percorrere piccole o medie distanze.

A ciò si aggiunga che il progresso tecnologico ha reso possibile lo sviluppo di monopattini elettrici incredibilmente comodi, performanti ed ecosostenibili. In questo modo, oggigiorno si può disporre di un mezzo che consente di muoversi con facilità, limitando considerevolmente anche l’impatto ambientale, dato che contribuisce a diminuire le emissioni inquinanti dovute all’impiego di un veicolo a benzina/diesel.

Prima di procedere all’acquisto di questi mezzi, è importante tenere in considerazione il fatto che esistono tipologie diverse di monopattini elettrici, pensati per gli spostamenti in diversi tipi di contesti.

Qualora si abbia necessità di impiegare il monopattino in città, si dovrà dunque optare per un modello urbano. Oggigiorno è possibile valutare le migliori proposte presenti sul mercato consultando portali come monopattinoelettrico.online, dove sono raccolte recensioni dettagliate che permettono di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Quale monopattino elettrico urbano comprare

Ovviamente, non esiste un monopattino urbano che sia perfetto per tutti: sta al singolo acquirente valutare le proprie necessità e, di conseguenza, le caratteristiche specifiche di ogni singolo mezzo. Esistono però dei modelli che stanno ottenendo successo tra un ampio numero di consumatori, come per esempio il Nilox Doc Twelve, realizzato da un’azienda storica nel mondo della mobilità green.

Questo monopattino elettrico è infatti un perfetto mix di comodità ed efficienza: pesa appena 15,5 chili e garantisce un’autonomia di ben 30 chilometri, a fronte di una ricarica di circa 4 ore. Il suo motore da 250 watt consente un’ottima stabilità, una mobilità anche sui terreni più complicati ed offre la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di velocità (6 km/h per le aree pedonali, 20 km/h per le strade ed il massimo consentito dalla legge di 25 km/h).

Acquistare un monopattino elettrico urbano permette, quindi, di vivere ogni spostamento in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.

Monopattino elettrico: un mezzo pratico ed ecologico

Un monopattino elettrico oggi può essere considerato un vero e proprio mezzo di trasporto: si tratta infatti parlando di un veicolo capace di raggiungere una velocità massima di circa 30km/h e che, di solito, permette di circolare per circa 20 chilometri prima di necessitare di una nuova ricarica.

Questo mezzo green può essere alimentato da una o due batterie, pesa tra i 20 e i 30 chili e opera attraverso il concetto di movimento assistito: questo vuol dire che le batterie si attivano nel momento in cui viene avviata la spinta meccanica del mezzo.

I vantaggi dell’utilizzo di un monopattino elettrico sono davvero tanti e vanno a toccare diversi ambiti, tra cui, come detto, quello ecologico.

Oltre all’impatto positivo di questi mezzi sull’ambiente, in ogni caso, è bene tenere presente anche il fatto che impiegare un monopattino elettrico garantisce diversi miglioramenti anche alla propria quotidianità, garantendo vantaggi di natura pratica.

Utilizzare un monopattino al posto di un veicolo più tradizionale permette, infatti, di evitare tanto il problema del traffico quanto quello del parcheggio, andando ciò a determinare un risparmio sia dal punto di vista del tempo sia sul fronte economico.