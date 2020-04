M4 energy: l’azienda di Modena si specializza in sanificazioni

MODENA – Ripartire è urgente, farlo in sicurezza è obbligatorio. Molto probabilmente, anche quando sarà tutto finito, nulla sarà veramente come prima, ma questo non deve frenare la nostra voglia e la nostra necessità di fare impresa. Il cambiamento e la capacità di adattarsi ad esso sono una delle straordinarie virtù dell’essere umano.

Proprio per questo M4 energy, azienda con sede a Ravarino, in provincia di Modena, si è attrezzata al massimo per agire, in maniera tempestiva, con sanificazioni testate dal punto di vista medico e scientifico, trattamenti indispensabili per ripartire in ambienti di lavoro salubri e protetti.

“Se c’è una cosa che ha sempre contraddistinto la nostra azienda è la volontà di trovare soluzioni che riescano a rispondere alle esigenze concrete dei nostri clienti: le persone, le attività. Abbiamo dunque ricercato sul mercato i migliori prodotti che riescano ad aiutare concretamente in questa nuova sfida che ci attende: la riapertura graduale delle imprese” così Manuel Fogli che porta avanti l’azienda di famiglia insieme alla sorella Moira.

Ecco le soluzioni che propone M4 energy per sanificare il tuo ambiente di lavoro

# Silver Barrier: La sanificazione con Argento Ionizzato che dura fino a 9 giorni

Silver Barrier é un prodotto altamente innovativo studiato e brevettato da Teknofog S.R.L. frutto di anni di ricerca e sviluppo. Silver Barrier, durante la sanificazione, crea un film protettivo invisibile che ricopre e protegge le superfici e gli oggetti contro virus e batteri fino a 9 giorni. L’installazione di Silver Barrier é particolarmente indicata per uffici, palestre, cliniche e attività in generale che hanno la necessità di garantire alti standard di sanificazione. Come M4 ENERGY ha compreso subito la potenzialità di questo straordinario prodotto e a marzo 2020 é entrata a far parte della Task Force Silver Barrier: un team di professionisti abilitati alla promozione e installazione di questo rivoluzionario prodotto.

# Soluzioni per Ozonizzare l’aria

L’ozono (O³) è un elemento chimico già presente in natura. L’ozono è un potente antiossidante ed è noto per le proprie proprietà disinfettanti contro muffe, batteri e virus e funghi. L’ozonizzatore è un dispositivo che trasforma le molecole di ossigeno presenti nell’aria in ozono, purificando l’aria ed eliminando gli odori. M4 ENERGY installa ozonizzatori professionali per tutte le tipologie di attività.

# Philips UV-C Lamps: la lampada che elimina i germi

La radiazione ultravioletta UV-C prodotta dalle lampade di Philips è in grado di distruggere il DNA di batteri, virus e spore rendendoli innocui. La radiazione UV-C è utilizzata in diversi ambiti per il trattamento di aria e acqua. Queste lampade sono una soluzione efficace per disinfettare officine, supermercati e hotel con un investimento relativamente basso e vantaggioso. M4 ENERGY è il tuo partner ideale per la creazione di soluzioni specifiche con le lampade germicida di Philips.

#Soluzioni discrete per il monitoraggio della temperatura corporea

Le termocamere utilizzano una tecnologia in grado di rilevare la temperatura corporea senza contatto. Soluzioni di questo tipo, già ampliamente utilizzate in ambito manutentivo, possono adattarsi mediante un sistema di controllo accessi e rivelarsi molto utili nella lotta contro il COVID. M4 ENERGY progetta e installa sistemi di rilevamento della temperatura corporea presso attività commerciali e industriali.

