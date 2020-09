L’importanza del logo nella progettazione di siti Web

REGGIO EMILIA – Sai che progettare il logo giusto è una parte essenziale del tuo processo di branding e marketing stampato. Il tuo logo può aiutarti a decorare le etichette dei tuoi prodotti, ravvivare la copertina di un catalogo di prodotti o persino far risaltare la tua vetrina.

Ma ti sei fermato a considerare l’importanza del design nella creazione del logo in relazione al tuo sito web? Stai prendendo le misure necessarie per assicurarti che il tuo logo funzioni nel mondo digitale con la stessa efficacia con cui è stampato?

Continua a leggere per saperne di più sul motivo per cui l’uso dei loghi aziendali sui siti Web e altre presenze sul Web è così importante.

Un logo sul tuo sito web aumenta il riconoscimento del marchio. Hai lavorato duramente per creare prodotti e servizi di cui sei orgoglioso. Tuttavia, non importa quanto sia unico ciò che hai da offrire ai clienti, avrai sempre dei concorrenti. Il logo giusto può aiutarti a distinguerti dagli altri marchi del tuo settore. Assicura che le persone finiscano con i prodotti che vogliono dal tuo marchio e non la versione minore di ciò che hai da offrire ai tuoi concorrenti.

In altre parole, il giusto design del logo può eliminare la confusione dei consumatori. Ma c’è un altro motivo per l’importanza del design del logo all’interno del tuo sito web. Un logo ben progettato aumenterà il riconoscimento generale del marchio. Ciò significa che i tuoi clienti saranno in grado di creare una connessione istantanea tra i tuoi prodotti / servizi e il tuo marchio. Questo perché hai incluso il simbolo principale del tuo marchio, il tuo logo, sul tuo sito web.

Dopo tutto, quasi l’80% degli americani afferma di preferire fare acquisti online. Se non marchi la tua azienda online, rischi di perdere fino all’80% della tua attività. Puoi permetterti di perdere l’80% dei tuoi profitti ogni trimestre?

Ora, parliamo di dove altro dovresti mettere il tuo logo online. Un logo crea coerenza nella tua presenza sul web. L’importanza di un logo non consiste solo nell’aiutarti ad aumentare il riconoscimento del tuo marchio solo sul tuo sito web. Inoltre, aiuta il tuo mercato di riferimento e i clienti attuali a riconoscerti ovunque ti trovi sul web. (Il sito web della tua azienda non è l’unico posto in cui il tuo marchio esiste su Internet, giusto?)

Se hai immagini del profilo diverse sulle tue pagine Twitter, Facebook e Instagram? Il tuo mercato avrà difficoltà a determinare se quegli account appartengono al tuo marchio o se appartengono a un’altra società con lo stesso nome.

Ma se la tua immagine del profilo è sempre una foto del logo della tua azienda? I clienti sapranno subito che sei tu. Lo stesso vale per i siti di annunci di terze parti, come Yelp e Google My Business. Anche se scrivi post degli ospiti sotto il nome dell’azienda, la tua foto “Informazioni sull’autore” dovrebbe essere un’immagine del design del tuo logo.

In breve: mentre l’utilizzo del logo di un’azienda sul tuo sito web è importante per il riconoscimento del marchio, il tuo sito web non è l’unico posto in cui dovresti usarlo. Dopotutto, non hai lavorato così duramente per creare il design del tuo logo per limitarlo a un posto, giusto? E a proposito di design del logo

Quando dovresti prendere in considerazione la progettazione di loghi per siti Web professionali? Abbiamo coperto l’importanza del design del logo in relazione sia al tuo sito web che alla tua presenza web complessiva.

Ora, parliamo di come puoi dare vita al design dei tuoi sogni

Se stai lottando per creare un design pulito e semplice ma che rifletta i valori della tua azienda, assumi un team di progettazione professionale. Ovviamente, devi sapere cosa cercare in un’azienda di progettazione di siti Web di qualità. Aziende che non aiutano solo con la SEO e il digital PR, la linkbuilding per il vostro sito e la progettazione di siti web reattivi. Ti aiutano anche con il marchio aziendale e il design del logo. Visita il sito per saperne di più su cosa cercare nella giusta azienda di web design.

Dovresti anche chiedere al tuo team di web design di aiutarti a trovare il posto migliore per il tuo logo sul tuo sito web. Ricorda che il NAP della tua azienda (ovvero nome, indirizzo e numero di telefono) dovrebbe apparire su ogni pagina del tuo sito web. Lo stesso vale per il logo della tua azienda.

Questo perché non tutti i visitatori del tuo sito web atterreranno esclusivamente sulla tua home page. Se hai sviluppato una forte strategia di collegamento interno ed esterno, è più probabile che finiscano in post di blog o pagine di prodotto specifici.

L’importanza del design del logo: conclusione

Ci auguriamo che questo post ti abbia aiutato a capire l’importanza del design del logo in relazione al tuo sito web nel suo complesso. Pronto a provare alcune delle tue idee e vedere se hanno un bell’aspetto sulla pagina come nella tua testa? Usa il nostro strumento gratuito per la creazione di loghi online per iniziare.

Inoltre, anche se decidi di rivolgerti a una società di web design professionale o a un graphic designer, avere alcuni modelli di potenziali progetti di logo aiuterà ad assicurarti che comprendano la tua visione.