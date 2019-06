Le offerte di lavoro a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Reggio Emilia. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Entra nel team Archimede

Sales Support a Reggio Emilia

La risorsa selezionata, rispondendo direttamente al Responsabile Commerciale, si occuperà di: predisposizione e controllo della reportistica commerciale; monitoraggio e analisi risultati; supporto alle richieste della rete vendita nazionale attraverso attività di back office.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2GZqviI

Magazziniere farmaceutico a Reggio Emilia

Si richiede domicilio a Reggio Emilia o zone lmitrofe, esperienza minima nel settore logistico, esperienza minima nell’uso del transpallet elettrico e manuale, esperienza minima con i sistemi di radiofrequenza (lettori ottici per il codice a barre e palmare), disponibilità a lavorare su turni (06 – 14, 14 – 21), dal Lunedì al Sabato, flessibilità oraria, Patente B, automuniti.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2BQvCEt

Operaia/o generica/o a Reggio Emilia

Si richiede disponibilità immediata, esperienza minima nel settore logistico, automunito/motomunito, flessibilità oraria, disponibilità a contratti brevi. Orario di lavoro parti time a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2jr9vZ8

Autista/magazziniere in possesso di Patente C+cqc+carta tachigrafica a Reggio Emilia

La risorsa si occuperà prevalentemente di preparazione degli ordini e della predisposizione della stesa per le spedizioni, con guida dei mezzi in caso di necessità. Viene richiesta flessibilità oraria, e disponibilità a trasferte.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2GLCr8g

Coordinatore di addetti alle pulizie a Reggio Emilia

La figura si occuperà del coordinamento di squadre operative di addetti alle pulizie/sgrossature su cantieri di Reggio Emilia, per un totale di circa 30 unità, e dovrà organizzare turni/emergenze/sostituzioni sui cantieri, offrendo quindi la propria reperibilità anche nel fine settimane per necessità impellenti

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2BPqv7r

Carrellista esperto a Reggio Emilia (RE)

Si richiede ottima guida del muletto, patentino in corso di validità, ottime doto organizzative, flessibilità oraria, Patente B.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Mz4puY

Addetto/a al Facchinaggio a Reggio Emilia (RE)

La risorsa svolgerà principalmente attività di carico/scarico merce e facchinaggio. La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti automunita, disponibilità a lavorare su turni, disponibilità a contratti iniziali brevi, disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2PbVc8J

Addetto al controllo di gestione a Reggio Emilia (RE)

Il Candidato ideale possiede una Laurea ad indirizzo economico o in Ingegneria gestionale, ed ha maturato un’esperienza nel controllo di gestione in aziende modernamente strutturate o all’interno di società di revisione. È indispensabile l’ottima conoscenza di Excel, tabelle Pivot e dei principali strumenti informatici.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2BSRZsY

Impiegato ufficio tecnico/attrezzista

La risorsa si occuperà di progettare attrezzature per lavorazioni di dentatura e rettifica ingranaggi; collaborare con clienti e fornitori per la realizzazione delle stesse; collaborare con i responsabili di reparto per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate e per la stesura di cicli di lavoro per la realizzazione delle attrezzatture; compilare anagrafica articolo e distinta base.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2NniUyt

Responsabile dentatore cilindrico a Reggio Emilia (RE)

La risorsa si occuperà delle lavorazioni su macchine dentatrici tradizionali ed a controllo numerico e del piazzamento delle stesse.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Nnr8Xg

Saldatore a TIG a Reggio Emilia (RE)

Si richiede esperienza nella saldatura, buona lettura del disegno meccanico, disponibilità immediata, domicilio a Reggio Emilia.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2wql2OI

Addetto/a alla biglietteria (Categoria protetta) a Reggio Emilia (RE)

La risorsa si occuperà delle attività di gestione ticket/cassa dell’azienda, in particolare dovrà svolgere le seguenti attività: emissione ticket, gestione flusso di cassa, contatto con la clientela, fornire informazioni inerenti gli spettacoli.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LwJIdA

Falegname/Montatore arredi esperto a Reggio Emilia (RE)

Si richiede esperienza specifica nel montaggio e smontaggio mobili, esperienza nella lavorazione del legno, domicilio in zona Reggio Emilia, massima flessibilità oraria, disponibilità a trasferte giornaliere.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2P88rXW

Elettricista di cantiere a Bagnolo in Piano (RE)

La risorsa dovrà occuparsi dell’esecuzione dei collegamenti e della posa dei quadri mobili di cantiere installati sia a terra che in quota. Sono necessarie inoltre un minimo di capacità idrauliche (posa linee idrauliche in polietilene) ed un minimo di conoscenza meccanica per risolvere eventuali problemi su GRU e Manitou.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2BRf4Mz