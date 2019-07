Le offerte di lavoro nella Zona Ceramiche

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa nella zona Ceramiche. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Impiegata amministrativa part-time a Casalgrande (RE)

La risorsa si dovrà occupare in autonomia dell’amministrazione e contabilità aziendale (fatturazione attiva e passiva, controllo banche e pagamenti). Part-time di 10 ore settimanali. Si richiede: titolo di studio in ragioneria o affini; precedente esperienza di almeno di 5 anni nella mansione; comprovata esperienza nella gestione amministrativa fino alla predisposizione del bilancio; disponibilità immediata; automunito e disponibile ad orari flessibili.

Cablatore a Casalgrande (RE)

Archimede Spa ricerca un Cablatore per il settore elettrico. La risorsa si occuperà di cablaggio industriale in sede e presso aziende clienti. Si richiede comprovata esperienza nella mansione, disponibilità immediata, automunito e flessibilità oraria.

Piegatore/Addetto alla calandra a Sassuolo (MO)

Si richiede esperienza pregressa su lavorazione lamiera, buona lettura del disegno meccanico, disponibilità immediata, domicilio in zona.

Cablatori Junior a Reggio Emilia

La risorsa si occuperà di cablaggio industriale in sede e presso aziende clienti. Si richiede qualifica in elettrica/elettrotecnica o affini, età apprendistabile, esperienza anche breve nella mansione, disponibilità immediata, automunito e flessibilità oraria.

Back office commerciale a Casalgrande (RE)

La risorsa si occuperà della gestione degli ordini, controllo prezzi e disponibilità del magazzino. Si richiede: precedente esperienza maturata nella mansione, preferibilmente in aziende del settore ceramico, intraprendenza e autonomia nella mansione, automunito.

Addetto ufficio acquisti (RE)

L'azienda è alla ricerca di figure professionali con esperienza all'interno di uffici acquisti, possibilmente nel settore metalmeccanico. Si richiede: – precedente esperienza in ambito ufficio acquisti, preferibilmente in realtà del settore lavorazioni meccaniche; – titolo di studio in ambito meccanico; – predisposizione al lavoro in team; – disponibilità immediata. Opportunità a tempo determinato, scopo assunzione in azienda.

Impiegato/a ufficio portineria a Sassuolo (MO)

Il candidato si occuperà della gestione degli accessi, della raccolta documentazione e successivamente della logistica di magazzino. Si richiede esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo, preferibile, ma non necessaria, la conoscenza del sistema operativo AS400, disponibilità immediata, domicilio in zona, automunito.

Idraulico industriale a Sassuolo (MO)

La risorsa verrà inserita all’interno dell’azienda in un percorso di crescita nel ruolo di elettricista per realizzazione e manutenzione di impianti idraulici industriali. Si richiede diploma ad indirizzo tecnico, esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a frequenti trasferte nel Nord Italia.

Carrellista sett.chimico a Sassuolo (MO)

Si richiede: – esperienza pregressa nel ruolo nel settore ceramico, in particolare nella movimentazione e nella spedizione della merce; – possesso dell’attestato per la conduzione di carrelli elevatori; – disponibilità immediata; – domicilio in zona; – automunito.

Addetto alle pulizie a Sassuolo (MO)

Le risorse si occuperanno di pulizia e riordino di uffici e spazi pubblici. Si richiede disponibilità immediata e disponibilità al lavoro part time sulla fascia oraria del mattino e al lavoro da lunedì a domenica, con un giorno di riposo a scalare, automuniti, domicilio in zona.

Autista Patente C e CQC a Sassuolo (Mo)

La risorsa si occuperà della guida di mezzi spazza strade, raccogli rifiuti, ragni/gru, porter cassonati. Si richiede esperienza pregressa nella guida di mezzi pesanti; possesso della Patente C + CQC; disponibilità ad orari flessibili. Opportunità lavorativa a tempo determinato, con possibilità di proroghe.

Addetto nettezza urbana a Sassuolo (MO)

La risorsa si occuperà della raccolta e spazzatura nelle attività di raccolta rifiuti. Si richiede: – Possesso della Patente B; – Disponibilità ad orari flessibili.

