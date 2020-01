Le offerte di lavoro nella Bassa

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa nella Bassa. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Addetto allo stampaggio plastico a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi di stampaggio e assemblaggio materie plastiche. Requisiti: – Anche senza pregressa esperienza; – Disponibilità al lavoro su turni; – Residenza in zona di lavoro o zone limitrofe; – Automunito

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2tkQobu

Programmatore JAVA a Correggio (RE)

La risorsa dovrà svolgere attività di tecnico informatico all’interno della realtà aziendale.

Requisiti: richiesta Diploma o Laurea ambito informatico, conoscenza del linguaggio JAVA, preferibile conoscenza del linguaggio RPG.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2X86HmW

Addetto al montaggio meccanico a Correggio (RE)

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto produzione e si occuperà di assemblaggio e montaggio a in linea di vari componenti meccanici. Viene richiesta una buona lettura del disegno meccanico.

Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione; Buona conoscenza del disegno meccanico, degli strumenti di misura e d’officina; Residenza in zona di lavoro o limitrofe; Automunito.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2SLzaik

Addetto al controllo qualità a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita nel reparto produzione e si occuperà di controlli dimensionali.

Requisiti: Preferibile pregressa esperienza nella mansione; Diploma di maturità tecnico o professionale; Proattività; Disponibilità al lavoro su 3 turni; Automunito; Residenza in zona di lavoro

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2rQYBUw

Attrezzista pressofusione a Carpi (MO)

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto di lavorazione dei metalli e si dovrà occupare dell’attrezzaggio, cambio stampi e avvio delle presse atte alla lavorazione e alla fusione dei metalli.

Requisiti: Precedente esperienza nella mansione, preferibilmente nell’utilizzo di presse Engel, Sandretto, Negri Bossi e Arburg; Conoscenza del disegno meccanico e dei più comuni strumenti di misura; Diploma tecnico (ITIS) o professionale (IPSIA); Disponibilità al lavoro su turni (eventuale notturno).

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2rR4RM2

Tirocinante amministrativo a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio dove svolgerà un percorso di formazione in affiancamento e dovrà occuparsi della parte relativa l’amministrazione, gli acquisti, segreteria e smistamento chiamate. Requisiti: Diploma in ambito aziendale, Disponibile all’assunzione in tirocinio, Automunito, Residenza zona di lavoro o zone limitrofe

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2F9VA4C

Addetto/a al reparto ortofrutta a Correggio (RE)

La risorsa si occuperà di allestimento e arrangiamento delle casse di frutta e verdura, del servizio al banco, contatto con i clienti, riordino e allestimento degli scaffali e logistica di magazzino, controllo qualità visivo della frutta e della verdura, carico/scarico. Ricerchiamo una risorsa con forte propensione al contatto con il pubblico, disponibilità a lavorare nei fini settimana e durante le festività.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2SGxNRU

Addetto allestimento scaffali a Reggio Emilia (RE)

La risorsa si occuperà di controllo scadenza merce, rotazione ed allestimento scaffali presso i punti vendita del gruppo. L’orario di lavoro viene stabilito a seconda della disponibilità del/della singolo/a candidato/a: part time da 20 a 35 ore settimanali.

E’ richiesta la disponibilità a lavorare il weekend e i giorni festivi.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Ff4EFu

Operaio d’officina metalmeccanica a Novellara (RE)

L’operaio si occuperà di assemblaggio impianti d’automazione industriale, lavorazioni meccaniche e attività di saldatura.

Si richiede: Interesse per il settore metalmeccanico; preferibile precedente esperienza come operaio in ambito meccanico o affini; domicilio in zona; automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ZTIwKt

Adetto controllo qualità a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserito all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi del controllo dimensionale dei pezzi derivanti dalla produzione tramite l’utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, alesametro, altimetro, tamponi,…) per effettuare controlli a campione.

Si valutano anche profili junior con basi meccaniche che seguiranno un percorso di formazione e di crescita professionale all’interno dell’azienda con l’affiancamento di una figura specializzata.

Requisiti: Diploma meccanico o affini; Buona conoscenza del disegno meccanico; Buona conoscenza strumenti di misura; Residenza in zona di lavoro o zone limitrofe; Automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2QgLoxH

Operatore macchine utensili CNC a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi della conduzione delle macchine a controllo numerico, in particolare centri di lavoro, carico e scarico pezzi e controllo qualità tramite strumenti di misura.

Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione; Buona conoscenza degli strumenti di misura; Buona lettura del disegno meccanico; Ottima flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su due turni; Residenza in zona di lavoro o zone limitrofe; Automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/37usfxQ

Neolaureato in ingegneria meccanica a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno di una realtà aziendale ove avrà modo di partecipare alla gestione, coordinamento e supervisione della linea automatizzata per la produzione. Inoltre svolgerà la funzione di raccordo tra la produzione e l’ufficio tecnico. Sono richiesti una laurea in ingegneria meccanica o dei materiali, buona conoscenza della lingua inglese, automunito, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Operaio iscritto al collocamento mirato a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto produttivo per svolgere mansioni di operaio generico inerenti al settore metalmeccanico

Si richiede: Esperienza pregressa nella mansione; Iscrizione al collocamento mirato, Domicilio in zona di lavoro o zone limitrofe; Disponibilità immediata; Patente B, automunito

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2QE98uz

Ingegnere gestionale neo laureato a Correggio (RE)

La risorsa si affiancherà il responsabile dell’ufficio tecnico in un progetto di riorganizzazione del reparto e dell’officina; analisi dei processi; ricerca nuove soluzioni applicabili nei campi della misurazione, della performance e dell’aumento della produttività

Laurea in Ingegneria gestionale; Predisposizione al lavoro in team; Doti relazionali e comunicative; Automunito; Disponibilità immediata; Residenza in zone di lavoro o zone limitrofe. Si offre percorso di sei mesi in internship.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2rJX3LQ

Responsabile di produzione a Correggio (RE)

Il candidato si occuperà di pianificare, controllare e coordinare l’attività produttiva in una logica di ottimizzazione delle risorse, sarà la figura di riferimento per l’industrializzazione del prodotto e creerà i collegamenti tra i vari reparti. Gestione dell’intero reparto di trasformazione materie plastiche.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2QJ4Qly