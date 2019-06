Le offerte di lavoro nella Bassa reggiana

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa nella Bassa reggiana. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Addetto ai materiali a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita nel reparto produzione, si occuperà di movimentazione delle materie prime e dei polimeri, di rifornire le presse e della gestione delle scorte. Si richiede ottima manualità, attestato abilitante la conduzione dei carrelli elevatori, residenza in zona di lavoro e Automunito.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2WzIgAU

Impiegato ufficio comunicazione e marketing in tirocinio a Correggio (RE)

Il tirocinante sarà inserito in un contesto giovane e si occuperà di gestire, in affiancamento ai consulenti aziendali, i progetti di marketing relativi all’immagine aziendale, con particolare riferimento ai Social Media e al sito internet aziendale. Si richiede la laurea triennale o specialistica in comunicazione e marketing o in scienze della comunicazione, ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, conoscenze dei principali social media, competenze relative alla promozione e ai suoi linguaggi e delle metodologie espositive, competenze di gestione di basi di dati statistici e di comunicazione via rete, residente in zona limitrofa alla sede di lavoro, automunito.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2Z2G0jo

Addetto al magazzino a Correggio (RE)

Il candidato verrà inserito all’interno del magazzino e si occuperà di movimentazione e stoccaggio merci. Sono richiesti esperienza pregressa nella mansione, possessione di attestato per la conduzione di carrelli elevatori, residenza in zona di lavoro.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2wtPRlN

Addetto al controllo qualità a Correggio (RE)

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto produzione per il controllo qualità. Sono richiesti esperienza pregressa in analoga mansione, diploma tecnico e/o corso di specializzazione, Residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2WCpQiX

Impiegato/a commerciale estero a Correggio (RE)

Il candidato ideale è un laureato in lingue straniere e/o con esperienza nella gestione di clienti esteri e si occuperà di rapportarsi con i clienti e fornitori per la gestione degli ordini, spedizioni e contrattualistica. Si richiede la conoscenza della lingua inglese e spagnola e/o francese.

La conoscenza di ulteriori lingue straniere sarà considerato un plus. Sono richiesti disponibilità a brevi trasferte (3-5 gg), ottima conoscenza lingua inglese, conoscenza ulteriori lingue straniere (spagnolo, francese), gestione dello stress, buone doti relazionali, saper lavorare per obbiettivi, disponibilità immediata, automunito.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2wwPsiK

Estetista qualificata a Correggio (RE)

Si richiede esperienza nell’estetica di base e massima disponibilità oraria, la disponibilità a turni e al lavoro di sabato, bella presenza, automunita, attestato di qualifica professionale, residenza in zona di lavoro o limitrofe.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2EMUCvg

Operatore macchine ad estrusione a Correggio (RE)

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto produzione e si occuperà della gestione delle macchine, regolazione e configurazione delle stesse e del cambio stampi. Sono richieste buona manualità, precisione ed esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni. Sono necessari esperienza pregressa in analoga mansione, disponibilità ai turni, automunito, residenza in zona di lavoro.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2W7mobI

Perito meccanico a Correggio (RE)

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto produzione. Sono richiesti il possesso del diploma di perito meccanico o di tecnico delle industrie meccaniche, una buona flessibilità oraria, buona manualità e conoscenza strumenti di misura, automunito, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2wrkFUr

HR specialist a Correggio (RE)

Il/La Candidato/a ideale possiede una Laurea in discipline Umanistiche ed ha già maturato almeno una precedente esperienza professionale in ambito HR in Agenzie per il Lavoro o Studi Professionali di Ricerca e Selezione. In particolare, la risorsa che vogliamo incontrare è fortemente motivata ed appassionata al settore ed è in grado di svolgere attività quali: screening dei Curricula, conduzione in autonomia di colloqui di selezione, redazione e pubblicazione annunci di lavoro. Inoltre, è capace di rapportarsi correttamente con le aziende clienti poiché possiede ottime doti di comunicazione e di relazione. Indispensabile la buona conoscenza dei principali sistemi informatici e la disponibilità a brevi e sporadiche trasferte.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2wukoQz

Operatore robot di saldatura a Correggio (RE)

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi del carico e scarico su robot di saldatura, piazzamento macchine e modifica parametri. Viene richiesta buona conoscenza della saldatura a filo. Sono necessari esperienza pregressa in analoga mansione, su robot con linguaggio Fanuc / ABB, conoscenza processi di saldatura, buona flessibilità oraria, automunito, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2KhhkiI

Neolaureato in ingegneria gestionale in provincia a Correggio (RE)

La risorsa si occuperà di contribuire alla razionalizzazione dello start up dei processi logistici e digitali e ottimizzare i processi produttivi aziendali. Sono richiesti una laurea in Ingegneria gestionale, buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione al lavoro in team, doti relazionali e comunicative.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2KfOO0V

Neolaureato in ingegneria meccanica a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno di una realtà aziendale ove avrà modo di partecipare alla gestione, coordinamento e supervisione della linea automatizzata per la produzione. Inoltre svolgerà la funzione di raccordo tra la produzione e l’ufficio tecnico. Sono richiesti una laurea in ingegneria meccanica o dei materiali, buona conoscenza della lingua inglese, automunito, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2YZvI3c

Addetto/a alla reception a Novellara (RE)

La risorsa avrà la gestione del centralino e dello smistamento delle chiamate, si occuperà di accoglienza/front office, sarà di supporto al back office per emissione di ddt, documenti di spedizione e nel coordinamento dei trasportatori alle operazioni di ingresso per carico e scarico merci. Il profilo ideale ha maturato esperienza in contesti aziendali strutturati e possiede ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua (francese o tedesco). Periodo di inserimento previsto: settembre 2019. Sono richiesti un’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), conoscenza di una seconda lingua a scelta tra francese e tedesco, ottima predisposizione al lavoro in team, automunita.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2KlAswh

Attrezzista/cambio stampi a Novellara (RE)

Si cerca un giovane perito meccanico da inserire all’interno del reparto stampaggio materie plastiche, per occuparsi dell’attrezzaggio delle presse a iniezione, modifiche parametri e programmi cambio stampi e avviamento e spegnimento delle macchine. Sono richiesti intraprendenza e voglia di crescere professionalmente, disponibilità immediata, residenza in zona di lavoro.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2WCoEfr

Saldatore a filo a Novellara (RE)

Il candidato verrà inserito nel reparto produzione e dovrà occuparsi di saldatura a filo e assemblaggio tramite la lettura del disegno meccanico. Requisito preferenziale la pregressa esperienza di saldatura su robot. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, buona conoscenza strumenti di misura, buona conoscenza del disegno meccanico, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe, automunito

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2WyVu0B

Elettricista a Novellara (RE)

Il candidato dovrà occuparsi dell’installazione di impianti civili e industriali, impianti fotovoltaici, impianti ad alta tensione, cablaggi elettrici e posa cavi su cantieri in Regione. Sono richiesti una minima esperienza pregressa in analoga mansione, disponibilità a trasferte sul territorio emiliano, buona flessibilità oraria, disponibilità a lavorare di sabato, automunito, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2wt6hLj

Addetto al controllo qualità a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserito all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi del controllo dimensionale dei pezzi derivanti dalla produzione tramite l’utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, alesametro, altimetro, tamponi) per effettuare controlli a campione. Si valutano anche profili junior con basi meccaniche che seguiranno un percorso di formazione e di crescita professionale all’interno dell’azienda con l’affiancamento di una figura specializzata. Sono richiesti una buona conoscenza del disegno meccanico, buona conoscenza strumenti di misura, diploma in ambito meccanico, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe, automunito.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2JOBu4e

Tecnico informatico a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno dell’azienda per occuparsi di installazione e assistenza delle reti aziendali e hardware pc. Viene richiesta una buona conoscenza di base e preparazione sulle Reti, Server e Hardware in genere e possibilmente periferiche come stampanti e plotter. Inoltre viene richiesta la disponibilità a trasferte al sabato e domenica sul Centro e Nord Italia. Sono necessari un’esperienza pregressa di 2/3 anni nella mansione, buona conoscenza SQL, disponibilità a trasferte al sabato e domenica, flessibilità e puntualità, automunito, residenza in zone limitrofe o zone di lavoro Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2EKSfZQ

Operatore macchine utensili CNC a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi della conduzione delle macchine a controllo numerico, carico e scarico pezzi e controllo qualità tramite strumenti di misura. Sono richiesti un’esperienza pregressa nella mansione, buona conoscenza degli strumenti di misura, buona lettura del disegno meccanico, ottima flessibilità oraria, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe, automunito.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2wrm3q7

Operatore CNC a Novellara (RE)

Il/la candidato/a verrà inserito all’interno del reparto produzione e si occuperà di lavorazioni di precisione su macchine cnc, controllo conformità degli stessi con utilizzo di strumenti di misura. Sono requisiti un’esperienza pregressa su macchine cnc, conoscenza degli strumenti di misura, flessibilità oraria e al lavoro su turni, precisione e buona manualità, automunito.

Info e candidature al seguente link https://bit.ly/2KfaXMV