Le offerte di lavoro in zona Ceramiche

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa in zona Ceramiche. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Saldatore a Casalgrande (RE)

Si richiede esperienza pregressa, anche breve, nella mansione, conoscena dei primi rudimenti di saldatura a filo, proattività, serietà, volontà di crescere e di professionalizzarsi completano io il profilo.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2VQ3RFv

Addetto alle macchine di stampa a Casalgrande (RE)

Il candidato/a verrà inserito all’interno del reparto produzione e si occuperà di gestire le macchine di stampa digitale.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2w63HL8

Parrucchiera a Casalgrande (RE)

Si ricerca risorsa da inquadrare in apprendistato per un salone di bellezza. Si richiede preferibile studio professionale per acconciatori, preferibile minima esperienza nel ruolo, disponibilità oraria part time, disponibilità immediata, Patente B/automunita.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2w63HL8

Impiegato amministrativo a Casalgrande (RE)

L’impiegata inserita in supporto all’ufficio amministrativo si dovrà occupare di registrazione fatture, prima nota, contabilità ed essere autonoma fino alle scritture per la predisposizione del bilancio.

Info e candidature al seguente http://bit.ly/30yOCQg

Fuochista addetto forni Fiorano Modenese (MO)

Si richiede preferibile precedente esperienza nella conduzione di forni per il settore ceramico e disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LSpAbh

Elettricista cablatore tasfertista a Fiorano Modenese (MO)

Si richiede titolo elettrotecnico, buona autonomia di cablaggio bordo macchina sulla base degli schemi elettrici, ottima manualità, precisione, problem solving

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2WZTwDO

Perito Meccanico/Meccatronico a Fiorano Modenese (MO)

Si richiede diploma di Perito Meccanico o Meccatronico, flessibilità oraria, Patente B/automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LU8f1T

Operaio carrellista a Sassuolo (MO)

L’operaio carrelista si occuperà di carico e scarico con utilizzo del carrello elevatore per spostamento merce.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Vzj0X2

Responsabile del personale a Sassuolo (MO)

Il responsabile del personale si occuperà della gestione dei dipendenti diretti, rapporto con agenzia di somministrazione, mansionari, formazione, gestione presenze, selezione del personale per nuovi inserimenti.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JR8IiB

Addetto taglio lamiera a Scandiano (RE)

L’addetto si dovrà occupare di taglio e lavorazione lamiera per preparazione pannelli, movimentazione e taglio coils acciaio, inserimento distinte di taglio.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JMK4Qi

Disegnatore meccanico a Scandiano (RE)

La risorsa, inserita in un percorso di crescita professionale, dovrà occuparsi del disegno e della messa in tavola di impianti d’automazione industriale e disegni per carpenteria metallica.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2WWtMIm

Addetto scelta manuale e inscatolamento a Scandiano (RE)

La risorsa si occuperà di scelta manuale, inscatolamento e preparazione bancali.

Si richiede preferibile esperienza nella mansione o in mansioni affini, disponibilità immediata, residenza in zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2HsQv9C