Le offerte di lavoro a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Parma. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE OSPEDALIERE a Reggio Emilia (RE)

Si richiede disponibilità immediata; precedente esperienza nel settore; flessibilità oraria; domicilio a Reggio Emilia o zone limitrofe; in possesso di patente B e automuniti.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2jX8jAQ

UN FACCHINO con pat. B a Reggio Emilia (RE)

Il profilo ideale riporta le seguenti caratteristiche: esperienza pregressa nella movimentazione e trasporto merci; patente B, in quanto il facchino si occuperà anche delle consegne presso clienti con mezzo aziendale; disponibilità al lavoro part time e per brevi periodi; disponibilità a trasferte; domicilio in zona; disponibilità immediata; automunito.

Info e candidature l seguente link http://bit.ly/2lL01MN

UN ADDETTO ALLA PREPARAZIONE D’ORDINI a Reggio Emilia (RE)

Si richiede pregressa esperienza nella mansione di preparazione ordini; disponibilità al lavoro su turni, disponibilità a straordinari e flessibilità oraria; esperienza nell’utilizzo di transpallet elettrici con pedana; buon utilizzo del computer; se stranieri è richiesta ottima conoscenza della lingua italiana; disponibilità immediata.

Info a candidature al seguente link http://bit.ly/2jSh7HZ

ADDETTA/O ALLE PULIZIE a Reggio Emilia (RE)

La risorsa si occuperà di pulizie all’interno di una residenza di accoglienza anziani. Nello specifico pulizia tavoli e riordino locali. Si ricercano preferibilmente candidati con minima esperienza nella mansione; completano il profilo precisione e flessibilità. Orario di lavoro: 26 ore settimanali, Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Domenica dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle 18.30 alle 21.30.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2kmmPlB

ADDETTA ALLA PRODUZIONE TESSILE a Reggio Emilia (RE)

I requisiti per accedere alla selezione sono: minima esperienza nel ruolo di incettatrice, taglia e cuci, confezionamento capi, stiro/ripasso/imbusto; conoscenza minima di tessuti e filati; disponibilità a lavoro sia part time che full time, disponibilità su turni e massima flessibilità oraria; domicilio in zona di lavoro – patente B, automuniti.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2lL65Vz

MANUTENTORE MECCANICO a Reggio Emilia (RE)

L’operatore dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti aria compressa, UTA, caldaie a condensazione, centrali idriche e centrali termiche. Si richiede esperienza e autonomia nello svolgere la mansione; conoscenza degli strumenti e delle attrezzature; disponibilità al lavoro straordinario e reperibilità a turnazione; patente B; residenza in zona limitrofa al luogo di lavoro.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2jTCfxA

UN AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO IN P.IVA a Reggio Emilia (RE)

Per collaborazione diretta con studio di Reggio Emilia operante nell’ambito civile. Si richiede laurea in giurisprudenza; iscrizione all’ordine degli avvocati; in possesso di P.Iva o disponibile all’apertura; si valutano professionisti che abbiano già una solida base esperienziale alle spalle; residente nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Mantova e Bologna.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2lnCTUg

OPERAIO METALMECCANICO a Reggio Emilia (RE)

La risorsa selezionata avrà maturato esperienza professionale nel settore metalmeccanico e sarà in possesso di buone conoscenze in tale ambito di riferimento. In particolare, sarà richiesto buon utilizzo dei principali strumenti di misura e capacità di lettura del disegno tecnico meccanico. Si richiede esperienza nel settore di riferimento; lettura disegno tecnico meccanico utilizzo calibro, micrometro, chiavi dinamometriche; disponibilità immediata; diponibilità al lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2lpr8gr

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE a Reggio Emilia (RE)

Le risorse selezionate verranno inserite sulle linee di confezionamento della carne e dei salumi. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni: 5.30 – 12.00 / 12.00 – 18.30 / 18.30 – 00.30.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2jTIul0

TRAINING SPECIALIST a Reggio Emilia (RE)

Per la piena copertura del ruolo è necessario aver conseguito una Laurea preferibilmente in materie umanistiche e maturato esperienza pregressa in ambienti lavorativi qualificati (accreditate società di formazione e agenzie per il lavoro) nell’ambito dei quali i processi formativi rappresentavano una leva concreta per l’implementazione delle strategie di business. In particolare, il Candidato/a si occuperà di supportare un team di risorse aziendali senior nella pianificazione e dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla formazione in area salute e sicurezza sul lavoro, gestione di corsi di formazione realizzati in modalità e-learing e dei corsi finanziati con fondi interprofessionali, predisposizione di reportistica per il monitoraggio dell’attività formativa realizzata e supporto nella gestione della documentazione. Inoltre, nell’ambito delle politiche attive svilupperà percorsi di inserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, progettazione ed erogazione di percorsi di formazione mirati. Si richiede residenza in zona Reggio Emilia, e disponibilità a brevi trasferte e al lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2kmabmO

CORSO DI FORMZIONE PER AGENTE/PROCACCIATORE nelle province di Reggio Emilia – Modena – Parma

Il cliente installa impianti di sicurezza e fornisce qualificata assistenza alle aziende, ai centri commerciali, agli enti pubblici ed ai privati. Il venditore nella propria area di competenza dovrà effettuare le visite presso i clienti; la dimostrazione tecnica del prodotto; il perfezionamento del contratto di vendita. Competenze richieste: forte determinazione e capacità di programmare e raggiungere obiettivi; spiccate capacità relazionali. Il corso di formazione offrirà gli strumenti teorici e pratici, oltre che i dettagli tecnici del prodotto. È gratuito e dà l’opportunità di essere selezionati per un primo contratto di prova in somministrazione, per affiancamento nell’attività diretta di vendita con un venditore esperto, con prospettiva di prosecuzione del rapporto, alle condizioni di lavoratore autonomo. Lo svolgimento del corso è previsto per metà settembre 2019. Si richiede diploma di scuola media superiore; automunito, non è richiesta esperienza pregressa nel settore della vendita diretta.

DIGITAL MARKETING SPECIALIST a Reggio Emilia (RE)

La risorsa si affiancherà al Marketing Manager e contribuirà alla definizione della strategia digitale dell’azienda. In particolare sarà di supporto nella definizione della strategia di comunicazione e nella pianificazione degli investimenti su canali digitali (sito internet, newsletter, social media, campagne advertising) e tradizionali. Seguirà la definizione dei piani editoriali, la programmazione e l’aggiornamento dei contenuti collaborando anche con le altre aree aziendali e con agenzie esterne. La risorsa si occuperà inoltre di community management gestendo la relazione con i clienti attraverso i canali social. Seguirà infine la fase di misurazione dei risultati delle campagne e dei dati del traffico web. COMPETENZE: capacità di copywriting per i mezzi digitali e tradizionali; esperienza nella gestione di canali social media (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); conoscenza approfondita degli strumenti e delle principali metriche di Web e Social Analytics • Gradita la conoscenza delle tecniche. SEO FORMAZIONE: laurea magistrale in ambito umanistico, preferibilmente ad indirizzo Marketing / Comunicazione; fa titolo di preferenza Master in ambito Digital / Social Media; esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso agenzie di comunicazione o aziende strutturate nei settori dei servizi.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2kmmSxP

JUNIOR HR CONSULTANT a Reggio Emilia (RE)

Il/La Candidato/a ideale è Laureato/a, preferibilmente in ambito Umanistico, possiede un’ottima propensione ai rapporti interpersonali ed una buona conoscenza dei sistemi informatici di base. In particolare, seguirà le attività di ricerca e selezione dei profili Top e Middle Management, supportando l’attuale team nella predisposizione e pubblicazione delle Job Description ed in tutta la fase di ricerca e di selezione del personale richiesto. Verrà formato/a sull’utilizzo corretto degli strumenti di ricerca del personale e di attività di Head Hunting, al fine di coadiuvare l’intero ufficio nella ricerca di personale qualificato. Completano il profilo serietà, affidabilità, e voglia di imparare.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2lT3fxX

IMPIEGATO HELP DESK Iscritto al Collocamento Mirato ai sensi della L.68/99 a Reggio Emilia (RE)

Il/La Candidato/a ideale possiede una cultura di base che gli permetta di interfacciarsi correttamente ai vari livelli, buone capacità di problem solving e di orientamento al risultato. La risorsa è in grado di identificare le criticità inerenti ad apparecchiature informatiche ed elettroniche (PC, stampanti, router, ecc..) e di configurarle nonché di fornire consigli e suggerimenti operativi agli utenti dando loro la prima assistenza hardware e software. E’ richiesta una conoscenza di base di Excel, Access e la disponibilità a lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2lJq1rS

IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE a Reggio Emilia (RE)

La Risorsa selezionata si occuperà di controllo e di inserimento presenze predisponendo l’elaborazione delle buste paga successivamente gestite dallo studio paghe esterno. Inoltre, si occuperà di supportare i colleghi nella gestione delle attività amministrative di base. Desideriamo incontrare profili portatori di una pregressa esperienza nel settore paghe ed amministrazione del personale, preferibilmente per lavoratori in somministrazione e che abbiano una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo di Excel.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2lnegah