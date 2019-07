Le offerte di lavoro a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Reggio Emilia. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

CARTONGESSISTA a Reggio Emilia

La risorsa selezionata si occuperà di ripristini e posa di controsoffitti e pareti in cartongesso. Si richiede pregressa esperienza nella mansione; conoscenza dei materiali e delle attrezzature; disponibilità a lavorare anche al sabato; residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ZdPVTw

TRAINING SPECIALIST a Reggio Emilia

Per la piena copertura del ruolo è necessario aver conseguito una Laurea preferibilmente in materie umanistiche e maturato esperienza pregressa in ambienti lavorativi qualificati (accreditate società di formazione e agenzie per il lavoro) nell’ambito dei quali i processi formativi rappresentavano una leva concreta per l’implementazione delle strategie di business. In particolare, il Candidato/a si occuperà di supportare un team di risorse aziendali senior nella pianificazione e dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla formazione in area salute e sicurezza sul lavoro, gestione di corsi di formazione realizzati in modalità e-learing e dei corsi finanziati con fondi interprofessionali, predisposizione di reportistica per il monitoraggio dell’attività formativa realizzata e supporto nella gestione della documentazione. Inoltre, nell’ambito delle politiche attive svilupperà percorsi di inserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, progettazione ed erogazione di percorsi di formazione mirati. Si richiede residenza in zona Reggio Emilia; disponibilità a brevi trasferte; disponibilità al lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2GMU1en

DIGITAL MARKETING SPECIALIST a Reggio Emilia

La risorsa si affiancherà al Marketing Manager e contribuirà alla definizione della strategia digitale dell’azienda. In particolare sarà di supporto nella definizione della strategia di comunicazione e nella pianificazione degli investimenti su canali digitali (sito internet, newsletter, social media, campagne advertising) e tradizionali. Seguirà la definizione dei piani editoriali, la programmazione e l’aggiornamento dei contenuti collaborando anche con le altre aree aziendali e con agenzie esterne. La risorsa si occuperà inoltre di community management gestendo la relazione con i clienti attraverso i canali social. Seguirà infine la fase di misurazione dei risultati delle campagne e dei dati del traffico web. Si richiede capacità di copywriting per i mezzi digitali e tradizionali; esperienza nella gestione di canali social media (Facebook, Youtube, Istagram, Twitter); conoscenza approfondita degli strumenti e delle principali metriche di Web e Social Analytics; gradita la conoscenza delle tecniche SEO; laurea magistrale in ambito umanistico, preferibilmente ad indirizzo Marketing / Comunicazione. Fa titolo di preferenza Master in ambito Digital / Social Media; esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso agenzie di comunicazione o aziende strutturate nei settori dei servizi.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YnD5Rn

JUNIOR HR CONSULTANT a Reggio Emilia

Il/La Candidato/a ideale è Laureato/a, preferibilmente in ambito Umanistico, possiede un’ottima propensione ai rapporti interpersonali ed una buona conoscenza dei sistemi informatici di base. In particolare, seguirà le attività di ricerca e selezione dei profili Top e Middle Management, supportando l’attuale team nella predisposizione e pubblicazione delle Job Description ed in tutta la fase di ricerca e di selezione del personale richiesto. Verrà formato/a sull’utilizzo corretto degli strumenti di ricerca del personale e di attività di Head Hunting, al fine di coadiuvare l’intero ufficio nella ricerca di personale qualificato. Completano il profilo serietà, affidabilità, e voglia di imparare.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2MmenhP

MANUTENTORE IDRAULICO a Reggio Emilia

Si richiede esperienza e autonomia nello svolgere la mansione; conoscenza degli strumenti e delle attrezzature; disponibilità a lavoro straordinario e reperibilità a turnazione.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2K0zHIf

RESPONSABILE DI PIANIFICAZIONE a Reggio Emilia

La risorsa inserita si occuperà di tutta la fase di pianificazione e ottimizzazione manifatturiera in accordo con la produzione aziendale e il Responsabile di produzione. Si richiede diploma o laurea in campo meccanico minimo 3 anni di esperienza nel ruolo capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro conoscenza gestionale SAP, Gamma e Navision; spirito proattivo e collaborativo; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità al lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YsI8jF

STAGE – UFFICIO RICAMBI a Reggio Emilia

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’ufficio ricambi e si occuperà di supporto alle vendite per quanto riguarda la ricambistica.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Ke1UdH

OPERAIO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI a Reggio Emilia

Il candidato dovrà intervenire su impianti MT e BT, impianti di building automation, impianti antincendio, impianti rilevazione fuga di gas e allagamenti, impianti antintrusione, impianti videocitofonici, impianti controllo accessi e presenze, impianti TVCC, impianti audiofonici, impianti TV, impianti trasmissione dati, impianti telefonici, gruppi elettrogeni e gruppi di continuità assoluta. Ri richiede esperienza e autonomia nello svolgere la mansione; conoscenza degli strumenti e delle attrezzature; attestato PAV e PES; diploma tecnico; disponibilità a lavoro straordinario e reperibilità; possesso di patente B.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2GBH5Ym

ADDETTI/E ALLE VENDITE a Reggio Emilia

Le risorse selezionate, a seguito di un percorso di affiancamento e formazione in aula, si occuperanno dell’accoglienza clienti e della presentazione degli articoli presso il punto vendita di Reggio Emilia. Si richiede diploma di geometra o ad indirizzo artistico/grafico; esperienza in ambito commerciale e/o di vendita; spiccata sensibilità estetica; buone abilità informatiche; ottime capacità comunicative, relazionali e di negoziazione; disponibilità al lavoro nei giorni festivi e prefestivi; flessibilità oraria; disponibilità immediata; disponibilità al lavoro part-time (30 h distribuite su turni).

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2SKp9Qa

TECNICO COMMERCIALE SETTORE METALMECCANICO a Reggio Emilia

La risorsa selezionata, dopo opportuno affiancamento aziendale, si occuperà del contatto con clienti esistenti, ricerca nuovi clienti, risposta tecnica e commerciale alle esigenze dei clienti nella fase di pre e post vendita. Si richiede diploma o laurea in ambito meccanico; ottime capacità comunicative e predisposizione commerciale; orientamento all’obiettivo; interesse e passione per il settore meccanico.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ZhMHOX

SALES ACCOUNT a Scandiano (RE)

La risorsa selezionata, interfacciandosi con il project manager, si occuperà di creare e sviluppare un nuovo pacchetto clienti a cui offrire progetti di comunicazione. Si richiede preferibile esperienza nel ruolo presso agenzie di comunicazione, si prenderanno in considerazione anche provenienze da altri settori; passione per il mondo mkt, web e digital; disponibilità a trasferte sui territori di Modena e Reggio Emilia. Cerchiamo candidati proattivi con ottime capacità comunicative e di gestione delle relazioni interpersonali. Buone doti organizzative e orientamento agli obiettivi completano il profilo.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2yiTA6J

IMPIEGATO COMMERCIALE IN TIROCINIO a Reggio Emilia

La risorsa selezionata sarà in possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1) e di spiccate doti relazionali e comunicative. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1); laurea in materie umanistiche; breve esperienza nel ruolo; dinamicità e proattività; disponibilità immediata; disponibilità al lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YdmBA4

FACCHINO CON PAT. B a Reggio Emilia

Il profilo ideale riporta le seguenti caratteristiche: esperienza pregressa nella movimentazione e trasporto merci; patente B, in quanto il facchino si occuperà anche delle consegne presso clienti con mezzo aziendale; disponibilità al lavoro part time e per brevi periodi; disponibilità a trasferte; domicilio in zona; disponibilità immediata; automunito.

Info e candidature http://bit.ly/2KdYXJN

ADDETTA/O ALLE PULIZIE a Reggio Emilia

La risorsa si occuperà di pulizie all’interno di una residenza di accoglienza anziani. Nello specifico pulizia tavoli e riordino locali. Si ricercano preferibilmente candidati con minima esperienza nella mansione; completano il profilo precisione e flessibilità. Orario di lavoro: 26 ore settimanali, Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Domenica dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle 18.30 alle 21.30.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YcYKRa

AUTISTA PATENTE C, CQC CARTA TACHIGRAFICA E ADR per trasporto rifiuti ospedalieri a Reggio Emilia

Si richiede patenti C, CQC e carta tachigrafica; ADR indispensabile; disponibilità a trasferte extra regionali; massima disponibilità oraria e flessibilità; disponibilità immediata; domicilio a Reggio Emilia; disponibilità al lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2K0SF1e