Le offerte di lavoro a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Reggio Emilia. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Entra nel team di Archimede

IMPIEGATO HELP DESK

Il/La Candidato/a ideale possiede una cultura di base che gli/le permetta di interfacciarsi correttamente ai vari livelli, buone capacità di problem solving e di orientamento al risultato. E’ richiesta una conoscenza di base di Excel, Access e la disponibilità a lavoro full time.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2FGMpJO

JUNIOR HR CONSULTANT

Il/La Candidato/a ideale è Laureato/a, preferibilmente in ambito Umanistico, possiede un’ottima propensione ai rapporti interpersonali ed una buona conoscenza dei sistemi informatici di base. La risorsa si occuperà di seguire le attività di ricerca e selezione dei profili Top e Middle Management, supportando l’attuale team nella predisposizione e pubblicazione delle Job Description ed in tutta la fase di ricerca e di selezione del personale richiesto.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KTbPYK

1 DISEGNATORE MECCANICO

Si richiede un diploma meccanico, minima esperienza nella mansione, buona conoscenza del disegno meccanico, conoscenza di Autocad 2D e Inventor e Creo. Completano il profilo precisione e passione per il settore.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/325qJka

TECNICO INFORMATICO

Si richiede diploma ad indirizzo informatico, conoscenza dei principali sistemi e linguaggi informatici, server e gestionali, disponibilità ad eventuali trasferte su altri stabilimenti.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2XhisuE

1 ADDETTA ALLA PREPARAZIONE ORDINI a Reggio Emilia

Si richiede disponibilità al lavoro full time, disponibilità a straordinari e flessibilità oraria, Patente B, automunito, disponibilità a contratti iniziali brevi e disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2LoeGsa

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA

La risorsa selezionata si occuperà di gestione assistenza tecnica, fatturazione assistente tecniche, inserimento a gestionale delle quantità per riordino magazzino, fatturazione fornitori (passiva). Si richiede pregressa esperienza nel ruolo, disponibilità full time e conoscenza gestionale SAP.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2XjNZff

1 ADDETTO INSERIMENTO DATI

Si richiede diploma di geometra, conoscenze informatiche di base, automunito, disponibile al part time e disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2J0ZZJV

OPERAIO METALMECCANICO

La risorsa selezionata avrà maturato esperienza professionale nel settore metalmeccanico e sarà in possesso di buone conoscenze in tale ambito di riferimento. In particolare, sarà richiesto buon utilizzo dei principali strumenti di misura e buona capacità di lettura del disegno tecnico meccanico.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KQPMlC

1 TECNICO COMMERCIALE SETTORE METALMECCANICO

Il tecnico commerciale, dopo opportuno affiancamento aziendale, si occuperà del contatto con clienti esistenti, ricerca nuovi clienti, risposta tecnica e commerciale alle esigenze dei clienti nella fase di pre e post vendita.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2LqDf7E

AUTISTA PATENTE C, CQC CARTA TACHIGRAFICA e ADR

Sono richieste patenti C, CQC e carta tachigrafica, ADR INDISPENSABILE, disponibilità a trasferte extra regionali, massima disponibilità oraria e flessibilità, disponibilità immediata, domicilio a Reggio Emilia.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2XjLjy9

1 ADDETTA/ADDETTO ALLE PULIZIE OSPEDALIERE

Si richiede disponibilità immediata, precedente esperienza nel settore, flessibilità oraria, domicilio a Reggio Emilia o zone limitrofe, patente B e automuniti.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KOtO2v

1 ADDETTO ALLA PREPARAZIONE D’ORDINI

Si richiede pregressa esperienza nella mansione di preparazione ordini, disponibilità al lavoro su turni, disponibilità a straordinari e flessibilità oraria, esperienza nell’utilizzo di transpallet elettrici con pedana, buon utilizzo del computer, disponibilità immediata. Se stranieri è richiesta ottima conoscenza della lingua italiana.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2XFiyLS

1 ADDETTO/ ADDETTA ALLE PULIZIE

Si richiede disponibilità immediata, precedente esperienza nel settore, flessibilità oraria, domicilio a Reggio Emilia o zone limitrofe, patente B e automuniti.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2Xow47u

ADDETTO/ADDETTA al FACCHINAGGIO

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: automunita, disponibilità a lavorare su turni, disponibilità a contratti iniziali brevi e disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2xlY787

AUTISTA IN POSSESSO DELLA PATENTE C, CQC e CARTA TACHIGRAFICA

Si richiedono patenti C, CQC e carta tachigrafica, massima disponibilità oraria e flessibilità lavorativa, disponibilità a lavorare il sabato e la domenica con riposo a rotazione, disponibilità ad attività di carico e scarico merce, disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2ZUO0TM