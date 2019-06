Le offerte di lavoro a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Reggio Emilia. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

ADDETTI AL BANCO PER STAGIONE ESTIVA

Le risorse inserite dovranno occuparsi del servizio ai clienti a banco e saranno quindi in grado di svolgere le principali mansioni inerenti al canale ristorante/caffè.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2F8ymML

1 TECNICO COMMERCIALE SETTORE METALMECCANICO

Il tecnico commerciale, dopo opportuno affiancamento aziendale, si occuperà del contatto con clienti esistenti, ricerca nuovi clienti, risposta tecnica e commerciale alle esigenze dei clienti nella fase di pre e post vendita.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2N27kga

VERNICIATORE

La risorsa selezionata si occuperò di verniciatura a liquido. Si richiede il diploma di perito tecnico industriale o equivalente, conoscenza delle tecniche di verniciatura a liquido, pregressa esperienza nella mansione, buona manualità, disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2Ff2XYU

OPERAIO/A TESSILE a San Martino in Rio (RE)

Si richiede una pregressa esperienza come operaia tessile in aziende strutturate, diploma ad indirizzo tessile.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2N27Lai

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Si richiede una precedente esperienza nella mansione, possesso dell’attestato HACCP, disponibilità al lavoro su turni.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2Ff6xCB

1 CARTONGESSISTA a Scandiano (RE)

La risorsa si occuperà di realizzare e modificare opere in cartongesso quali pareti, contropareti e controsoffitti, nonchè eseguire stuccature e rifiniture.

Si richiede esperienza nel ruolo, patente b/automunito.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2XPXuPL

1 ADDETTO/ADDETTA ALLA SEGRETERIA ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il candidato selezionato lavorerà all’interno dell’ufficio della gestione del personale di alcune linee business aziendali, dovrà occuparsi prevalentemente di attività segretariali e amministrative legate all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KVGh3M

BARISTA IN STAGE

Le risorse inserite dovranno occuparsi del servizio ai clienti a banco, della preparazione e del servizio delle colazioni e degli aperitivi. Non è richiesta esperienza nel ruolo.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/31FiESL

1 DISEGNATORE MECCANICO a Scandiano

La risorsa, inserita in un percorso di crescita professionale, dovrà occuparsi del disegno e della messa in tavola di impianti d’automazione industriale e disegni per carpenteria metallica.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KnJ8D4

OPERAIO D’OFFICINA SALDATORE a Casalgrande

L’operaio si occuperà di assemblaggio impianti d’automazione industriale, lavorazioni meccaniche e attività di saldatura.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2ZzRJGp

GIOVANE MAGAZZINIERE

Si richiede minima esperienza pregressa all’interno del magazzino, come addetto al carico e scarico e smistamento merci attraverso l’utilizzo del transpallet, uso del sistema di radiofrequenza, disponibilità al lavoro ad orario spezzato, ma anche su turni ed al sabato mattina quando richiesti.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KsNnxl

1 ADDETTO UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI

Si richiede una pregressa esperienza presso studio professionale di commercialisti o associazioni di categoria, pregressa esperienza in elaborazione buste paga, esperienza nelle comunicazioni tramite Sa.re, esperienza nel conteggio dei contribuiti e nelle denunce annuali, disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2ZtjTTa

ADDETTI ALLE VENDITE

Le risorse selezionate, a seguito di un percorso di affiancamento e formazione in aula, si occuperanno dell’accoglienza clienti e della presentazione degli articoli presso il punto vendita di Reggio Emilia.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2MU0cCN

1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA

L’impiegata selezionata lavorerà all’interno dell’ufficio della logistica e dovrà occuparsi prevalentemente di attività legate alla fatturazione, al recupero delle quietanze di pagamento,della gestione documentale, al rapporto con i fornitori.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2XT2XFd

MANUTENTORE/IMPIANTISTA ELETTRICO

Si richiede esperienza e autonomia nello svolgere la mansione, conoscenza degli strumenti e delle attrezzature, attestato PAV e PES, disponibilità a lavoro straordinario e reperibilità a turnazione, automunito.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2WQW1w7