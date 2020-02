Le offerte di lavoro a Reggio e provincia

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Montecchio e Parma. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Digital Marketing Specialist a Reggio Emilia

Archimede Spa ricerca Digital Marketing Specialist per potenziamento del proprio organico interno.

Il candidato/a selezionato/a, in collaborazione con i colleghi dell’area marketing aziendale, si occuperà delle seguenti attività: Gestione e sviluppo dei canali social del brand collaborando alla definizione delle migliori strategie di engagement e retention; Definizione di strategie a supporto del brand awareness; Sviluppo e pianificazione delle uscite redazionali sui media; Stesura testi e comunicati stampa.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2MFYcw8

Training Specialist a Reggio Emilia

Per la piena copertura del ruolo è necessario aver conseguito una Laurea preferibilmente in materie umanistiche e maturato esperienza pregressa in ambienti lavorativi qualificati (accreditate società di formazione e agenzie per il lavoro) nell’ambito dei quali i processi formativi rappresentavano una leva concreta per l’implementazione delle strategie di business. In particolare, il Candidato/a si occuperà di supportare un team di risorse aziendali senior nella pianificazione e dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla formazione in area salute e sicurezza sul lavoro, gestione di corsi di formazione realizzati in modalità e-learing e dei corsi finanziati con fondi interprofessionali, predisposizione di reportistica per il monitoraggio dell’attività formativa realizzata e supporto nella gestione della documentazione. Inoltre, nell’ambito delle politiche attive svilupperà percorsi di inserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, progettazione ed erogazione di percorsi di formazione mirati.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2M2qqle

Impiegata/o addetta/o alla segreteria generale (L.68/99) a Reggio Emilia (RE)

Iscritta/o al collocamento mirato L.68/99 Il/La Candidato/a ideale possiede ottime doti di comunicazione e di relazione per rapportarsi correttamente ai vari livelli, buone capacità organizzative e precisione. Inoltre, utilizza con dimestichezza gli applicativi Microsoft Office. La risorsa si occuperà dell’attività di gestione del front office ed accoglienza, del centralino e dello smistamento delle telefonate nonché di gestione della corrispondenza, dell’archivio e della cancelleria. SI offre un contratto di inserimento ed una retribuzione commisurata all’esperienza.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2uCpFbi

Manutentore elettromeccanico junior a Cavriago (RE)

Si richiede diploma ad indirizzo tecnico, Esperienza pregressa in qualità di elettricista o come addetto al montaggio, disponibilità immediata, domicilio in zona, Preferibilmente in possesso di patente B ed automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2tPrhyf

Magazziniere – Addetto alla produzione a Reggio Emilia

La risorsa verrà inserita all’interno del magazzino e dovrà occuparsi di carico e scarico merce, rifornimento linee di produzione, movimentazione e stoccaggio merce, preparazione ordini. Si richiede buona esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore. Inoltre dovrà occuparsi della produzione del prodotto aziendale e svolgere, quindi, mansioni di montaggio in linea ed imballaggio Requisiti: – Esperienza pregressa nella mansione – Possesso del patentino del carrello elevatore – Buon utilizzo del carrello elevatore – Residenza in zona di lavoro o zone limitrofe – Automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2tOLSTa

Addetto all’assemblaggio meccanico/tubista a Scandiano (RE)

Il candidato ricercato ha maturato esperienza in attività di montaggio/saldatura/installazione e riparazione di tubazioni. La risorsa verrà inserita per un picco di lavoro con successiva possibilità di proroga del contratto. Si richiede disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/37k3XX1

Back office estero JR a Quattro Castella (RE)

La risorsa, dopo un’adeguata formazione sul prodotto aziendale, sarà inserita nell’ufficio commerciale e si occuperà di gestione clineti attivi, evasione ordini, sviluppo del portafoglio clienti su territorio estero. Si richiede: – Conoscenze fluente di: inglese, spagnolo e francese – Disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2SFXekH

Responsabili sistemi di qualità a Montecchio Emilia (RE)

La risorsa inserita, si occuperà principalmente di gestire gli aspetti relativi alla qualità, alla sicurezza, alla sostenibilità dei processi e dei prodotti, tracciabilità e certificazioni. Requisiti: – Esperienza pregressa di almeno un anno; – Disponibilità immediata;

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/38mqC6r

Addetto al montaggio a Reggio Emilia (RE)

Titolo di studio (qualifica o diploma) di perito, esperienza nel montaggio metalmeccanico/meccanico a banco, domicilio in zona Bagnolo in Piano/ Reggio Emilia, automunito, patente B, disponibilità immediata, disponibilità ad orario full-time (08-12 e 14-18) e su due turni 06/14- 21, dal Lunedì al Venerdì.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2SkTGW9

Impiegato di magazzino a Montecchio Emilia (RE)

La risorsa si occuperà di ricezione ordini clienti, inserimento a gestionale, gestione prezzi e scontistiche, bollettazione, gestione tracciabilità alimentare

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2tQuNs9

Responsabile di magazzino a Campegine (RE)

Si richiedono pregressa esperienza nella mansione di preparazione ordini; disponibilità al lavoro su turni, disponibilità a straordinari e flessibilità oraria; disponibilità al lavoro in celle frigo, a basse temperature; esperienza nell’utilizzo di transpallet elettrici con pedana; buon utilizzo del computer; se stranieri è richiesta ottima conoscenza della lingua italiana; disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2UqYU47

Operai meccanici a Fiorano Modenese (MO) e Rubiera (RE)

Gli operatori meccanici si occuperanno di attività di montaggio meccanico, manutenzione e riparazione meccanica di impianti d’automazione per cantieri su Fiorano (MO) e Rubiera (RE). Si richiede: – precedente esperienza come addetto al montaggio meccanico o addetto alla manutenzione meccanica; – disponibilità a svolgere straordinari e flessibilità oraria; – automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2OP7hD3