Le offerte di lavoro a Parma

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Parma. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Addetto/a Back Office part-time a Parma

Le risorse inserite si occuperanno di telemarketing verso aziende e professionisti e di indagini di mercato. Indirizzato anche a studenti senza pregressa esperienza.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2KzsHDC

Capo cantiere pulizie industriali a Parma

La risorsa si occuperà di effettuare e controllare la sanificazione di macchinari produttivi, coordinando un team di risorse. Si richiede esperienza pregressa in pulizie industriali nel settore agroalimentare; disponibilità full-time al lavoro su turni diurni/notturni. Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2N9u5z1

Autista patente C-CQC a Parma e Reggio Emilia

La risorsa inserita si occuperà del trasporto della merce sulle provincie limitrofe e della sistemazione della stessa in magazzino. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e preferibilmente anche il patentino per il carrello elevatore. Opportunità lavorativa in somministrazione per picco di lavoro. Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2IKeYI2

Responsabile di Filiale a Parma e a Piacenza

La risorsa inserita si occuperà, rispondendo dell’andamento e della produttività della filiale al Direttore Operativo, del coordinamento e della gestione delle filiali, dello sviluppo di tutte le possibilità di business, della gestione e sviluppo del portafoglio clienti nonché dello studio e analisi del tessuto sociale ed imprenditoriale di riferimento.

Si richiede pregressa esperienza in ruolo commerciale/HR presso Agenzia per il Lavoro nella vendita di servizi per il mercato del Lavoro Temporaneo; conoscenza delle principali tematiche in tema Diritto del Lavoro, Formazione Finanziata e delle Normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato in somministrazione interinale; una forte propensione per l’attività commerciale e le relazioni interpersonali; un deciso orientamento ai risultati; una buona predisposizione al lavoro di squadra.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/31T44XT

Macellaio a Parma

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno del punto vendita di un’importante e rinomata azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata e si occuperà dell’assistenza ai clienti, della vendita al banco, del taglio e della conservazione della carne.

Si richiede pregressa esperienza nel settore; residenza nelle immediate vicinanze; disponibilità immediata e al lavoro su turni diurni con flessibilità oraria

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2IIPwT8

Capo reparto macelleria a Parma

La risorsa verrà inserita nel punto vendita di un’azienda appartenente ad una solida catena di livello nazionale e si occuperà della gestione del reparto macelleria.

Si richiede pregressa esperienza nella mansione; disponibilità e flessibilità oraria; predisposizione al contatto con il pubblico.

Opportunità lavorativa in somministrazione per picco di lavoro.

Per info e candidature al seguente http://bit.ly/2X1gklF

Tirocinante CNC linguaggio FANUC a Parma

Si richiede conoscenza del linguaggio FANUC ed è preferibile un’esperienza pregressa sul tornio CNC

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Nam3WA

Addetti/e al confezionamento a Parma

La risorsa verrà inserita in un’azienda del settore caseario e si occuperà di confezionamento di prodotti alimentari e del carico di termoformatrici/grattugie.

Per Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2FtzOcv

Addetto/a Customer Care in tirocinio a Parma

La risorsa inserita si occuperà della gestione back office dei clienti in ambito commerciale, sia telefonicamente sia via email. Non dovrà svolgere attività di telemarketing.

Si richiede ottimo utilizzo del pc; attitudine al lavoro, all’apprendimento e al rapporto telefonico; ottima padronanza della lingua italiana; disponibilità ad un contratto di tirocinio; disponibilità a lavorare durante il weekend.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2IKIfCB