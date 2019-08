Le offerte di lavoro a Parma

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Parma. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Addetto/a Back Office part-time a Parma

Le risorse inserite si occuperanno di telemarketing verso aziende e professionisti e di indagini di mercato. Indirizzato anche a studenti senza pregressa esperienza.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2KzsHDC

Addetto/a alla receptionist a Parma

La risorsa selezionata curerà il contatto con clienti italiani ed esteri, gestirà le telefonate in entrata e si occuperà di servizio booking per i dipendenti.

Si richiede: preferibile esperienza pregressa nella mansione; diploma; buone competenze informatiche; – Inglese fluente; auto propria

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2UgAokb

Addette/i cassa e scaffaliste/i in Tirocinio a Parma

Le risorse selezionate si occuperanno dell’allestimento degli scaffali e di attività di cassa. Requisiti: serietà e precisione; domicilio nelle immediate vicinanze; disponibilità immediata

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ZuUGLU

Addetti/e alle pulizie a Parma

Si richiede minima esperienza pregressa, flessibilità oraria e disponibilità al sabato e alla domenica, disponibilità immediata, auto propria.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2PiOfrt

Programmatore PHP in Tirocinio a Parma

La risorsa sarà inserita all’interno di una importante agenzia di marketing in forte espansione e si occuperà di sviluppare i progetti assegnati e programmare i servizi backend. Requisiti: ottima conoscenza di PHP e Laravel; esperienza nella gestione di base dati e dbms relazionali come MySQL; passione e conoscenza degli ultimi sviluppi di tecnologie, coding trends e best practices per il backend

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Zx40yK

Capo cantiere pulizie industriali a Parma

La risorsa si occuperà di effettuare e controllare la sanificazione di macchinari produttivi, coordinando un team di risorse. Requisiti: disponibilità full-time, disponibilità al sabato e in orario serale/notturno, esperienza in pulizie industriali nel settore agroalimentare

Per info e candidature al seguente http://bit.ly/2ZjojAB

Autista Patente C-CQC a Parma e Reggio Emilia

La risorsa inserita si occuperà del trasporto della merce sulle provincie limitrofe e della sistemazione della stessa in magazzino. Si richiede: esperienza pregressa nel ruolo; patente C-CQC in corso di validità; preferibile possesso del patentino per il carrello elevatore.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ZpbhS8

Tecnico addetto all’assistenza a Parma

La risorsa si occuperà di installare e fornire assistenza da remoto su macchinari di gestione contante e cassa, previa adeguata formazione e affiancamento. Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico; buone competenze di informatica; disponibilità a eventuali brevi trasferte giornaliere

Per Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LejfU7

Addetti/e al confezionamento alimentare a Parma

Le risorse selezionate verranno inserite sulle linee meccaniche di confezionamento dei salumi.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ZkWdVG