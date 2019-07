Le offerte di lavoro a Parma

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Parma. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Operaio/a magazziniere a Parma (PR)

La risorsa si occuperà di gestire il magazzino ed effettuare il carico/scarico delle merci. Si richiede pregressa esperienza in magazzino/produzione; disponibilità full time e al lavoro al sabato; forza di volontà e flessibilità oraria.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XTiBVn

Addetti/e cassa e scaffalisti/e in Stage a Parma (PR)

Le risorse selezionate si occuperanno dell’allestimento degli scaffali e di attività di cassa. Si richiede serietà e precisione; domicilio nelle immediate vicinanze; disponibilità immediata, disponibilità full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2SuXIcU

Macellaio in Stage a Parma (PR)

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno del punto vendita di Parma e si occuperà dell’assistenza ai clienti, della vendita al banco, del taglio e del confezionamento della carne. Si richiede interesse per la mansione e disponibilità ad imparare; residenza nelle immediate vicinanze; disponibilità al lavoro su turni; flessibilità oraria; disponibilità immediata; disponibilità full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Y6L5pY

Panettiere a Parma (PR)

La risorsa selezionata si occuperà del processo di panificazione, della vendita al banco e dell’assistenza ai clienti. Si richiede predisposizione al contatto con il pubblico; passione per il settore: flessibilità oraria; disponibilità ai turni notturni; residenza nelle immediate vicinanze; disponibilità full time su turni.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XYx0zt

Capo cantiere pulizie industriali a Parma (PR)

La risorsa si occuperà di effettuare e controllare la sanificazione di macchinari produttivi, coordinando un team di risorse. Si richiede disponibilità full-time; disponibilità al lavoro al sabato e in orario serale/notturno; esperienza pregressa in pulizie industriali nel settore agroalimentare.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2GnWgnV

Autista patente C-CQC a Parma (PR) e a Reggio Emilia (RE)

La risorsa inserita si occuperà del trasporto della merce sulle provincie limitrofe e della sistemazione della stessa in magazzino. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo; patente C-CQC in corso di validità; preferibile possesso del patentino per il carrello elevatore.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/30QprrH

Addetto/a customer care in tirocinio a Parma (PR)

La risorsa inserita si occuperà di gestione back office dei clienti in ambito commerciale, sia telefonicamente sia via email. Non è prevista attività di telemarketing. Si richiede disponibilità al tirocinio; attitudine all’apprendimento e forte attitudine al lavoro; ottima padronanza della lingua italiana e attitudine al rapporto telefonico; ottimo utilizzo del pc; disponibilità al lavoro durante il weekend.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/32EKpLL

Addetti/e alle pulizie a Parma (PR)

E’ richiesta minima esperienza pregressa; flessibilità oraria e disponibilità al lavoro al sabato e alla domenica; disponibilità immediata; Automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2y5qLdG

Responsabile di filiale a Parma (PR) e Piacenza (PC)

La risorsa si occuperà, rispondendo dell’andamento e della produttività della filiale al Direttore Operativo, del coordinamento e della gestione delle filiali, dello sviluppo di tutte le possibilità di business, della gestione e sviluppo del portafoglio clienti nonché dello studio e analisi del tessuto sociale ed imprenditoriale di riferimento. Si richiede pregressa esperienza in ruolo commerciale/HR presso Agenzia per il Lavoro nella vendita di servizi per il mercato del Lavoro Temporaneo; conoscenza delle principali tematiche in tema Diritto del Lavoro, Formazione Finanziata e delle Normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato in somministrazione interinale. Completano il profilo una forte propensione per l’attività commerciale e le relazioni interpersonali nonché un deciso orientamento ai risultati ed una naturale predisposizione al lavoro di squadra. E’ requisito preferenziale la provenienza dal settore.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JTZ2Cu

Progettista meccanico a Traversetolo (PR)

La risorsa si occuperà di progettazione di sistemi industriali. Si richiede conoscenza del disegno 2D e 3D; laurea in ingegneria meccanica; disponibilità full time e al lavoro al sabato occasionale.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Sx7E5H

Addetto/a piegatura e stampaggio lamiera a Montecchio Emilia (RE)

La risorsa selezionata sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà delle attività legate allo stampaggio e piegatura lamiera, rispondendo alle indicazioni del capo reparto e rispettando gli standard qualitativi richiesti. Si richiede diploma di perito tecnico industriale o equivalente; pregressa esperienza nella mansione; conoscenza del disegno meccanico; disponibilità a orario full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JU0eFY

Metalmeccanico a Montecchio Emilia (RE)

La risorsa si occuperà di conduzione macchinari piegatura lamiera, carico e scarico pezzi. Si richiede pregressa esperienza nel settore metalmeccanico; disponibilità immediata; disponibilità full time 8.00-12.00 / 14.00-18.00

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JKZmES

Addetto al confezionamento alimentare a Montecchio Emilia (RE)

La risorsa selezionata sarà inserita all’interno della produzione aziendale e si occuperà del confezionamento di prodotti freschi. Si richiede esperienza pregressa nel settore del confezionamento alimentare; disponibilità a lavorare su turni diurni, dal lunedì al sabato; disponibilità a lavoro straordinario; domicilio a Montecchio Emilia o in zone limitrofe. Sono requisiti preferenziali: attestato per la sicurezza e HACCP; dimestichezza nel lavoro su linea, flessibilità oraria; buona velocità nel confezionamento.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2M8ATe3

Stagista addetto/a ricerca e selezione del personale a Montecchio Emilia (RE)

La risorsa, inserita nella filiale di riferimento, fornirà supporto ai colleghi nelle seguenti mansioni: gestione dell’intero processo di Ricerca e Selezione; gestione dei lavoratori in somministrazione; front office; attività amministrative. Il candidato/a ideale è una persona dinamica, con doti di responsabilità, precisione, riservatezza. Si richiede breve esperienza lavorativa o di stage in ambito HR presso aziende strutturate; disponibilità full time 9.00-13.00 / 14,30-18,30 dal lunedì al venerdì.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/30Nyidw

Un torniatore esperto a Montecchio Emilia (RE)

Si richiede pregressa esperienza nella mansione; esperienza nel piazzamento delle macchine CNC; ottima conoscenza del disegno tecnico; disponibilità immediata; disponibilità full time distribuito su turni giornalieri.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2xZKKuq