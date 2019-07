Le offerte di lavoro a Novellara e Correggio

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Novellara e Correggio. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Un Addetto/a al confezionamento alimentare ex L.68/69 a Correggio

Il candidato selezionato sarà inserito all’interno della produzione aziendale e si occuperà del confezionamento alimentare.

Sono richiesti l’iscrizione alle liste di collocamento mirato ex l. 68/99, il possesso dell’attestato sulla sicurezza generale, il possesso dell’attestato di alimentarista, una pregressa esperienza maturata in analoga mansione, la disponibilità immediata e a lavorare su turni, il domicilio vicino al luogo di lavoro.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LU5got

Addetti/e al confezionamento alimentare categorie protette (Legge 68/69) a Correggio

Le risorse selezionate verranno inserite sulle linee meccaniche di confezionamento dei salumi. Si richiede disponibilità a lavorare su due turni, dal lunedì al venerdì: 5.45 – 12.45 o 12.45 – 20.30.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/30xSEYf

Commerciale Italia a Correggio

Il candidato verrà inserito all’interno dell’ufficio commerciale e si occuperà di contattare i clienti e i fornitori, organizzare eventi (tutto il processo di organizzazione, anche la scelta delle location), partecipare a corsi di formazione e fissare appuntamenti presso clienti. Si richiede pregressa esperienza in analoga mansione, disponibilità a trasferte sul territorio italiano, ottima conoscenza del pacchetto Office, propensione e capacità di lavoro in team, automunito, residenza in zona di lavoro.

Si valutano con preferenza candidati in possesso di Laurea umanistica/marketing/architettura.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XNwKhW

Ingegnere gestionale neolaureato a Correggio

La risorsa si affiancherà al responsabile dell’ufficio tecnico in un progetto di riorganizzazione del reparto e dell’officina. Si occuperà dell’analisi dei processi, ricerca nuove soluzioni applicabili nei campi della misurazione, della performance e dell’aumento della produttività. Si richiede laurea in Ingegneria gestionale, predisposizione al lavoro in team, buone doti relazionali e comunicative, automunito, disponibilità immediata, residenza in zone di lavoro o zone limitrofe.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Y7kBIW

Operatore macchina ad estrusione a Correggio

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto produzione e si occuperà della gestione delle macchine, regolazione e configurazione delle stesse e del cambio stampi.

Sono richieste buona manualità, precisione ed esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni, esperienza pregressa in analoga mansione, disponibilità ai turni, automunito, residenza in zona di lavoro.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/32ovfKF

Commerciale/Agente assicurativo a Correggio

Il commerciale/agente si occuperà di promozione e gestione dei servizi e dei pacchetti assicurativi, acquisizione, fidelizzazione e gestione clienti, strategie di vendita, nonché trattazione economica e offerte commerciali. Si valutano sia figure Junior (previsto percorso di affiancamento iniziale) sia profili Senior in possesso di portafoglio clienti. L’offerta è rivolta a neo laureati in ambito economico, commerciale o giuridico, o candidati con pregressa esperienza.

Si richiede forte appeal commerciale, proattività, orientamento al cliente, ottime capacità relazionali, disponibilità ad apertura partita Iva.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JyXv5E

Addetto controllo qualità a Correggio

Il candidato verrà inserito all’interno del reparto produzione per il controllo qualità. Si richiede esperienza pregressa in analoga mansione, diploma tecnico e/o corso di specializzazione, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2xO5KnV

Neolaureato in Ingegneria meccanica a Correggio

La risorsa verrà inserita all’interno di una realtà aziendale dove avrà modo di partecipare alla gestione, coordinamento e supervisione della linea automatizzata per la produzione. Inoltre svolgerà la funzione di raccordo tra la produzione e l’ufficio tecnico. Si richiede laurea in Ingegneria meccanica o dei materiali, buona conoscenza della lingua inglese, automunito, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LoOBKa

Tecnico informatico a Novellara

La risorsa verrà inserita all’interno dell’azienda per occuparsi di installazione e assistenza delle reti aziendali e hardware pc. Viene richiesta una buona conoscenza di base e preparazione sulle Reti, Server e Hardware in genere e possibilmente periferiche come stampanti e plotter. Inoltre viene richiesta la disponibilità a trasferte al sabato e domenica sul Centro e Nord Italia. Ulteriori requisiti sono: esperienza pregressa di 2/3 anni nella mansione, buona conoscenza SQL, disponibilità a trasferte al sabato e domenica, flessibilità e puntualità, automunito, residenza in zone limitrofe o zone di lavoro.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2NUItLV

Saldatore a filo a Novellara

Il candidato verrà inserito nel reparto produzione e dovrà occuparsi di saldatura a filo e assemblaggio tramite la lettura del disegno meccanico. Requisito preferenziale è la pregressa esperienza di saldatura su robot. Inoltre viene richiesta esperienza pregressa nella mansione, buona conoscenza strumenti di misura, buona conoscenza del disegno meccanico, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe, automunito.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JBBenW

Elettricista a Novellara

Il candidato dovrà occuparsi dell’installazione di impianti civili e industriali, impianti fotovoltaici, impianti ad alta tensione, cablaggi elettrici e posa cavi su cantieri in Regione. Si richiede minima esperienza pregressa in analoga mansione, disponibilità a trasferte sul territorio emiliano, buona flessibilità oraria, disponibilità a lavorare di sabato, automunito, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Gf2s1t

Addetto al controllo qualità a Novellara

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi del controllo dimensionale dei pezzi derivanti dalla produzione tramite l’utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, alesametro, altimetro, tamponi,…) per effettuare controlli a campione. Si valutano anche profili junior con basi meccaniche che seguiranno un percorso di formazione e di crescita professionale all’interno dell’azienda con l’affiancamento di una figura specializzata. Si richiede una buona conoscenza del disegno meccanico, buona conoscenza strumenti di misura, diploma in ambito meccanico, residenza in zona di lavoro o zone limitrofe, automunito.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JIdbm1

Tecnico Hardware a Novellara

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio informatico e si occuperà della risoluzione delle problematiche inerenti alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e monitoraggio di sistemi informatici oltre alla risoluzione di malfunzionamenti ed anomalie tecniche ed operative legate alla manutenzione di PC, Server e stampanti. I requisiti richiesti sono: diploma di scuola superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico/informatico), conoscenza delle architetture hardware dei computer e delle periferiche, delle problematiche di performance e di sicurezza dei sistemi informatici, breve esperienza maturata nella riparazione e configurazione di pc, stampanti, tablet e periferiche di supporto ai software aziendali, disponibile a lavorare su orario full time.

Per info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JIkOZF