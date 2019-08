Le offerte di lavoro a Novellara e Correggio

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa nella zona di Correggio e Novellara. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Addetto al magazzino a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno del magazzino e dovrà occuparsi della redazione di bolle e documenti di trasporto, inserire dati sul gestionale aziendale e preparazione della merce per le spedizioni, ubicazione merce in entrata, inventario trimestrale e annuale, aggiornamento applicativo interno. Si richiede buona conoscenza e utilizzo pc; flessibilità a ruoli sia d’ufficio che operativi; automunito; residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2MpVWd8

HR Generalist in tirocinio a Correggio (RE)

Il candidato/a affiancherà i colleghi di filiale in tutte le operazioni di selezione del personale e gestione amministrativa dei contratti di lavoro e dei somministrati. Si richiede passione per il settore Risorse Umane; buona conoscenza dei principali sistemi informatici; disponibilità al lavoro full time. Verranno valutate in via preferenziale le candidature che presentano domicilio nella zona di Correggio o limitrofi.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ZfhE9M

Autista con patente E a Correggio (RE)

Il candidato deve essere in possesso della patente E e di certificato CQC, e si occuperà di trasporti giornalieri, rendendosi disponibile ad orari di lavoro flessibili. Si richiede possesso di patente E e CQC; esperienza pregressa nella mansione; capacità organizzative e gestionali; disponibilità immediata; residenza in zona di lavoro; automunito; disponibile ad orari di lavoro flessibili.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Z7jKsf

Addetto/a allestimento scaffali a Correggio (RE)

La risorsa si occuperà di controllo scadenza merce, rotazione ed allestimento scaffali presso i supermercati del gruppo. L’orario di lavoro è part-time, su 6 giorni settimanali con giorno di riposo a rotazione. Si richiede disponibilità nel weekend e nei giorni festivi; disponibilità per l’intero periodo estivo; disponibilità al lavoro su Correggio (RE) e Rubiera (RE); automunito; residenza in zona di lavoro o immediatamente limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/33LwOTp

Ingegnere gestionale neo laureato a Correggio (RE)

La risorsa si affiancherà il responsabile dell’ufficio tecnico in un progetto di riorganizzazione del reparto e dell’officina; analisi dei processi; ricerca nuove soluzioni applicabili nei campi della misurazione, della performance e dell’aumento della produttività. Si richiede laurea in Ingegneria gestionale; predisposizione al lavoro in team; doti relazionali e comunicative; automunito; disponibilità immediata; residenza in zone di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2HcPHFp

Addetto ai materiali a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita nel reparto produzione, si occuperà di movimentazione delle materie prime e dei polimeri, di rifornire le presse e della gestione delle scorte. Si richiede ottima manualità; attestato abilitante la conduzione dei carrelli elevatori; residenza in zona di lavoro; automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Heh3e1

Programmatore CAD/CAM a Correggio (RE)

Il candidato si occuperà della progettazione tramite CAD/CAM 2D e 3D di programmi per centri di lavoro CNC e torni, che dovranno poi essere tradotti in linguaggio di programmazione per il caricamento nelle macchine specifiche. Si richiede esperienza pregressa in analoga mansione; conoscenza e utilizzo del CAD 2D e 3D; diploma ad indirizzo tecnico; automunito; residenza in zona di lavoro o limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2z3Vc4L

Neolaureato in ingegneria meccanica a Correggio (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno di una realtà aziendale ove avrà modo di partecipare alla gestione, coordinamento e supervisione della linea automatizzata per la produzione. Inoltre svolgerà la funzione di raccordo tra la produzione e l’ufficio tecnico. Si richiede laurea in ingegneria meccanica o dei materiali; buona conoscenza della lingua inglese; automunito; residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2HdXjay

Tecnico informatico a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno dell’azienda per occuparsi di installazione e assistenza delle reti aziendali e hardware pc. Viene richiesta una buona conoscenza di base e preparazione sulle Reti, Server e Hardware in genere e possibilmente periferiche come stampanti e plotter. Inoltre viene richiesta la disponibilità a trasferte al sabato e domenica sul Centro e Nord Italia. Si richiede esperienza pregressa di 2/3 anni nella mansione; buona conoscenza SQL; disponibilità a trasferte al sabato e domenica; flessibilità e puntualità; automunito; residenza in zone limitrofe o zone di lavoro.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2P4lOgR

Saldatore a filo a Novellara (RE)

Il candidato verrà inserito nel reparto produzione e dovrà occuparsi di saldatura a filo e assemblaggio tramite la lettura del disegno meccanico. Requisito preferenziale la pregressa esperienza di saldatura su robot. Si richiede esperienza pregressa nella mansione; buona conoscenza strumenti di misura; buona conoscenza del disegno meccanico; residenza in zona di lavoro o zone limitrofe; automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2z6RzLj

Elettricista a Novellara (RE)

Il candidato dovrà occuparsi dell’installazione di impianti civili e industriali, impianti fotovoltaici, impianti ad alta tensione, cablaggi elettrici e posa cavi su cantieri in Regione. Si richiede minima esperienza pregressa in analoga mansione; disponibilità a trasferte sul territorio emiliano; buona flessibilità oraria; disponibilità a lavorare di sabato; automunito; residenza in zona di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2TKu6sJ

Addetto al controllo qualità a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserito all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi del controllo dimensionale dei pezzi derivanti dalla produzione tramite l’utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, alesametro, altimetro, tamponi,…) per effettuare controlli a campione. Si valutano anche profili junior con basi meccaniche che seguiranno un percorso di formazione e di crescita professionale all’interno dell’azienda con l’affiancamento di una figura specializzata. Si richiede buona conoscenza del disegno meccanico; buona conoscenza strumenti di misura; diploma in ambito meccanico; residenza in zona di lavoro o zone limitrofe; automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2HrTWNx

Tecnico Hardware a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio informatico e si occuperà della risoluzione delle problematiche inerenti alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e monitoraggio di sistemi informatici oltre alla risoluzione di malfunzionamenti ed anomalie tecniche ed operative legate alla manutenzione di PC, Server e stampanti. Si richiede diploma di scuola superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico/informatico); conoscenza delle architetture hardware dei computer e delle periferiche, delle problematiche di performance e di sicurezza dei sistemi informatici; breve esperienza maturata nella riparazione e configurazione di pc, stampanti, tablet e periferiche di supporto ai software aziendali; disponibilità al lavoro full time.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2NguONc

Tirocinante addetto al confezionamento a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserita in area produttiva occupandosi del confezionamento dei prodotti e dello stoccaggio degli stessi. Si richiede diploma; disponibilità immediata; disponibilità all’assunzione in tirocinio; automunito; residenza in zone di lavoro o zone limitrofe.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Z76Qvf

Operatore macchine utensili CNC a Novellara (RE)

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto produzione e dovrà occuparsi della conduzione delle macchine a controllo numerico, in particolare centri di lavoro, carico e scarico pezzi e controllo qualità tramite strumenti di misura. Si richiede esperienza pregressa nella mansione; buona conoscenza degli strumenti di misura; buona lettura del disegno meccanico; ottima flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su due turni; residenza in zona di lavoro o zone limitrofe; automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2MoXggg