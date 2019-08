Le offerte di lavoro a Castelfranco e Modena

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa nella zona di Castelfranco e Modena. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

OPERATORE SU TORNIO CNC JUNIOR A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede diploma o qualifica professionale ad indirizzo meccanico; conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti meccanici; conoscenza utilizzo tornio tradizionale; disponibilità immediata; domicilio in zona; preferibilmente in possesso di patente B; automunito/a.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/33sM1sl

CARRELLISTA A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

La risorsa ricercata sarà inserita nell’ organico e si occuperà delle attività di movimentazione e carico/scarico dei materiali tramite l’utilizzo dei carrelli elevatori frontali. Si richiede comprovata esperienza in mansione analoga; in possesso del patentino per la conduzione dei carrelli elevatori; domicilio in zona; disponibilità a lavorare su turni e su giornaliero; preferibilmente in possesso di patente B; automunito. Il candidato ideale è predisposto al lavoro in team, dinamico e flessibile.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2KK3J1V

MAGAZZINIERE CON USO MULETTO RETRATTILE A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

La risorsa verrà inserita all’ interno di realtà logistica lavorando presso il cantiere di azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza pregressa nella mansione; guida muletto retrattile; in possesso dell’attestato per la conduzione del carrello elevatore; in possesso dell’attestato della sicurezza; disponibilità immediata; disponibilità a lavorare su turni; domicilio in zona; patente B; automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2MYz9V1

OPERAIO GENERICO A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

La risorsa verrà inserita all’interno della produzione e si occuperà del controllo delle componenti in linea. Si richiede esperienza pregressa in produzione; conoscenze meccaniche di base; domicilio in zona; preferibilmente in possesso di patente B; automunito. Il candidato ideale ha un’attitudine per i lavori pratici e una buona manualità.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ySKaiq

ADDETTO/A AL MAGAZZINO A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

La risorsa ricercata sarà inserita nell’ organico e si occuperà delle attività di picking, movimentazione merci manuale ed inventario. Si richiede comprovata esperienza in mansione analoga; preferibilmente in possesso del patentino per la conduzione dei carrelli elevatori; domicilio in zona; disponibilità a lavorare su turni e su giornaliero; preferibilmente in possesso di patente B; automunito. Il candidato ideale è predisposto al lavoro in team, dinamico e flessibile.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YJtidk

DISEGNATORE MECCANICO A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede diploma a indirizzo meccanico o tecnico; preferibilmente con esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno; buona conoscenza e utilizzo dei programmi 2D e 3D; – Buona conoscenza del disegno meccanico; domicilio in zona; preferibilmente con patente B e automunito; disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2OUDxam

MONTATORE MECCANICO A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede diploma tecnico; esperienza pregressa nell’attività di montaggio meccanico; capacità di lettura del disegno meccanico; domicilio in zona; preferibilmente in possesso di patente B e automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2KrTCjA

NEODIPLOMATO/A IN CHIMICA A MODENA (MO)

La risorsa sarà inserita nel reparto test e collaudo, con iniziale periodo di affiancamento. Si richiede diploma di Perito Chimico; non è richiesta pregressa esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su turni diurni; disponibilità a brevi trasferte.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2MdNNbw

ADDETTA/O A AL BANCO A MODENA (MO)

Si richiede disponibilità al lavoro al sabato e domenica; disponibilità al lavoro su turni; domicilio in zona; preferibilmente in possesso della patente B e automunita/o.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2ToVtsa

OPERATORE SU TORNIO CNC JUNIOR A MODENA (MO)

Si richiede esperienza minima nella mansione; in possesso di diploma tecnico; capacità di lettura del disegno meccanico; conoscenza degli strumenti tecnici; disponibilità immediata; domicilio in zona; preferibilmente in possesso di patente B e automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2MYweMm

OPERATORE RETTIFICHE CNC JUNIOR A MODENA (MO)

Si richiede esperienza minima nella mansione; in possesso di diploma tecnico; capacità di lettura del disegno meccanico; conoscenza degli strumenti tecnici; disponibilità immediata; domicilio in zona; preferibilmente in possesso di patente B e automunito.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YKI97q

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI A CASTELVETRO DI MODENA (MO)

L’addetto all’ufficio acquisti, inserito all’interno dell’ufficio acquisti, si occuperà della gestione degli acquisti al fornitore, diretti e indiretti, e della gestione dell’ufficio di competenza. Si richiede gradita esperienza pregressa nella mansione all’interno del settore automazione industriale; conoscenza del disegno elettromeccanico al fine di saper individuare i componenti da acquistare; domicilio in zona Solignano e comuni limitrofi.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Z1KOVu

MANUTENTORE SERRAMENTI A MODENA – REGGIO EMILIA

Il serramentista si occuperà della manutenzione di infissi in legno, PVC e alluminio. Sono richiesti i seguenti requisiti: esperienza e autonomia nello svolgere la mansione; conoscenza degli strumenti e delle attrezzature; buona manualità; disponibilità a lavorare il sabato; in possesso di patente B; Risulta titolo preferenziale avere esperienza nella manutenzione di infissi REI ed essere in possesso dell’attestato sicurezza alto rischio settore edile.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2KwgKxn

BUYER RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI A CASTELVETRO DI MODENA (MO)

Il buyer, inserito all’interno dell’ufficio acquisti, si occuperà della gestione totale degli acquisti al fornitore e della gestione dell’ufficio di competenza. Si richiede importante esperienza pregressa nella mansione all’interno del settore automazione industriale; conoscenza del disegno elettromeccanico al fine di saper individuare i componenti da acquistare; domicilio in zona Solignano e comuni limitrofi.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YHIiIJ

ADDETTO ALLA LOGISTICA A SOLIGNANO (MO)

Il candidato si occuperà, oltre che della movimentazione merce e dello stoccaggio della stessa, della gestione del flusso merci in uscita ed entrata, al fine di ottimizzare e organizzare le risorse del magazzino. Si richiede esperienza pregressa nella mansione; patentino per l’utilizzo del carrello elevatore; capacità organizzative, flessibilità e problem solving.

Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2z5vlcN