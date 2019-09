Le offerte di lavoro a Castelfranco e Modena

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Modena. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

ADDETTO UFFICIO ORGANIZZATIVO A MODENA

Il candidato si dovrà occupare della gestione organizzativa e commerciale delle attività dei training tecnici, in particolare organizzazione e gestione di eventi, meeting, corsi di formazione.

SMALTATORE JUNIOR A CASTELVETRO (MO)

Si richiede precedente esperienza, anche breve, nel settore ceramico, disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo, domicilio in zona.

OPERATORE SU TORNIO CNC JUNIOR A MODENA

Si richiede esperienza minima nella mansione, possesso di diploma tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti tecnici, disponibilità immediata, domicilio in zona; preferibilmente in possesso di patente B, automunito.

OPERATORE RETTIFICHE CNC JUNIOR A MODENA

Si richiede esperienza minima nella mansione, possesso di diploma tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti tecnici, disponibilità immediata, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito.

ADDETTO AL COLLAUDO BIDIMENSIONALE A MODENA

La risorsa verrà inserita all’interno della produzione e si occuperà del collaudo bidimensionale di qualità dei componenti in ingresso. Si richiede esperienza pregressa in produzione, qualifica professionale o diploma indirizzo meccanico, conoscenza del disegno tecnico meccanico e utilizzo strumenti di misura, conoscenza del pacchetto Office, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito.

ADDETTO AL PRE-MONTAGGIO A MODENA

La risorsa verrà inserita all’interno della produzione e si occuperà del pre-montaggio di componenti oleodinamici. Si richiede qualifica professionale o diploma indirizzo meccanico, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito. Il candidato ideale ha voglia di crescere in una realtà strutturata, ha una mentalità aperta, flessibile ed è capace di dedicarsi con passione alle attività richieste.

LAUREATO/A IN INGEGNERIA GESTIONALE A MODENA

La risorsa verrà inserito in un importante percorso di crescita all’interno dell’azienda al fine di svolgere l’attività di gestione commerciale dei training tecnici. Si richiede laurea in ingegneria gestionale/ economia aziendale; volontà di crescere e mettersi in gioco; passione per il settore automotive; capacità relazionali; buona conoscenza della lingua inglese; automunito/automunita.

ADDETTO ALLA RETTIFICA A CASTELVETRO DI MODENA (MO)

Si richiede Precedente esperienza, anche breve, nella mansione; disponibilità al lavoro su turni; patente B/automunito.

FUOCHISTA A CASTELVETRO (MO)

Si richiede precedente esperienza, anche breve, nella conduzione di forni per il settore ceramico; disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo, domicilio in zona.

IMPIEGATO LOGISTICO A MODENA (MO)

La risorsa si dovrà occupare dell’inserimento ordini a gestionale, inserimento bolle e DDT. Smistamento della merce e coordinamento delle risorse operanti in magazzino. Inoltre dovrà essere operativo nell’uso del carrello elevatore.

ANALISTA FUNZIONALE TECNICO A MODENA (MO)

Si richiede Laurea in materie tecniche o Diploma tecnico, conoscenza discreta della lingua inglese, esperienza nell’istallazione o in attività inerenti all’implementazione di Microsoft Dynamics AX – DYNAMICS 365 e preferibilmente conoscenza di programmazione su AX – DYNAMICS 365 – Buone competenze maturate nella configurazione di risoluzione di problemi sui sistemi Microsoft Windows, attitudine al lavoro in gruppo.

COLLAUDATORE A MODENA

La risorsa si dovrà occupare del collaudo elettromeccanico dei macchinari Requisiti esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro su turni, conoscenze sia meccaniche che elettriche.

ADDETTI LUCIDATURA CARROZZERIE AUTO in provincia di Modena

Si richiede minima esperienza nella stessa mansione o simile, buona manualità, patente B, automuniti.

CARPENTIERE A MODENA

La risorsa dovrà occuparsi di montaggio e smontaggio di porte, infissi, finestre e simili. Si richiede esperienza nel ruolo, conoscenza di saldatura, disponibilità a trasferte per Modena e Provincia presso clienti.

ELETTRICISTA TRASFERTISTA A MODENA

La risorsa opererà come addetto al montaggio, sia all’interno dell’azienda, sia presso clienti Italia e Estero. Requisiti esperienza minima di 3 anni nel ruolo, conoscenza della lettura del disegno elettrico, conoscenza dei principali strumenti di misura, disponibilità a trasferte Italia ed Estero per un 70%, minima conoscenza della lingua inglese e spagnola.

