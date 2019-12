L’ascesa della roulette e il grande successo dei casinò online

REGGIO EMILIA – Un gioco che spesso, nell’immaginario collettivo, fa rima con casinò: stiamo ovviamente parlando della roulette, la ruota che da secoli fa sognare gli italiani e non solo, e che è in grado di regalare esultanze e delusioni, un po’ come accade con un primo amore che non sembra destinato a finire mai. Lei è sempre lì, pronta per accogliere le puntate, tenendo i fili del destino di chi la approccia, e sancendo chi merita di vincere e chi invece verrà rifiutato. Sono questi i motivi che la rendono uno dei giochi d’azzardo più “bizzosi” in assoluto, visto che non esistono tecniche o strategie certe per batterla. Iconica, utilizzata al cinema e fedele compagna di 007, con lei persino la scienza ha dovuto gettare la spugna, come testimoniato da Einstein, che disse che per battere la roulette si potevano soltanto rubare i soldi dal bancone. Ma la tecnologia, al contrario, ha saputo trovare un ponte d’accesso al mondo leggendario della roulette.

Il presente della roulette è a tinte digitali

Chi decide di tentare la sorte, giocando ai passatempi di gambling, oggi può infatti scoprire le mille opzioni regalate dalla rete e dal digitale. Sul web si può scegliere tra vari tipi di roulette: sul sito di Leovegas, ad esempio, ci sono 30 tavoli diversi a cui poter accedere. A testimonianza del successo della ruota digitale, troviamo i dati di settore, che certificano il boom della roulette online nel primo trimestre del 2019, con un incremento delle giocate che ha raggiunto quota +44%. Naturalmente questo non è l’unico gioco di successo delle piattaforme digitali di gambling, visto che le slot machines tutt’oggi occupano il primo posto dei giochi d’azzardo online preferiti dagli italiani. Altri dati interessanti? I casinò telematici hanno raccolto ricavi superiori ai 205 milioni di euro.

Perché agli italiani piace la roulette online?

La roulette è la madre di tutti i giochi d’azzardo, quasi un simbolo dell’esperienza live al casinò. Sa mixare sapientemente tradizione e innovazione, visto che mantiene l’ossatura e le regole della ruota classica, ma aggiunge un bel pizzico di novità tecnologica. Gli utenti possono infatti accedere da casa propria o da telefonino, visto che basta solamente un computer o un cellulare e una connessione a Internet. In termini di comfort, quindi, i casinò e la roulette online battono i metodi tradizionali per distacco e facilità di utilizzo.

In secondo luogo, le piattaforme di gambling sono sicure, ma bisogna scegliere sempre un sito autorizzato. Con la roulette digitale non ci si annoia mai, perché possiamo scegliere fra varie versioni, ancora una volta rispettandone le origini: c’è la roulette francese, ma anche quella americana, insieme all’inglese. È proprio vero che la ruota gira, ma nel caso del gioco d’azzardo, questo avviene sempre più spesso fra le maglie del web.