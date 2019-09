La sicurezza al primo posto nel gioco online

REGGIO EMILIA – Negli ultimi anni si sta sviluppando sempre più il gioco online. Il merito di questo successo è dovuto all’evoluzione digitale che ha dato la possibilità agli utenti di giocare in ogni momento della giornata. I giochi online più diffusi sono le slot machine (classiche, videoslot e videoslot a jackpot progressivo), seguite dai giochi di carte e da tavolo come il blackjack ed il baccarat. Quando si decide di giocare online, la sicurezza e l’affidabilità del sito sono tra i primi fattori da prendere in considerazione.

Le caratteristiche principali di un sito sicuro

Quando si parla di giochi online, il fattore principale, che ognuno dovrebbe considerare, è, senza ombra di dubbio, la sicurezza. Ci sono tanti casino online sicuri e affidabili. Il primo passo per valutare l’affidabilità di un casino è controllare se è in possesso del certificato AAMS. La licenza AAMS garantisce al giocatore una serie di tutele che riguardano la sua sicurezza. Per ottenere questa certificazione, un operatore deve:

dimostrare di essere in regola con le normative vigenti relativamente al gioco d’azzardo

offrire un servizio di qualità attraverso un software aggiornato

tutelare la privacy

Un altro indicatore di sicurezza da tenere in considerazione è quello relativo ai metodi di pagamento accettati dal casino online. Sia per depositare che per incassare eventuali vincite, i giocatori devono contare su un sistema certo, che garantisca il massimo della sicurezza. E’ sempre consigliabile giocare su siti che accettano pagamenti solo attraverso piattaforme conosciute. Le carte di credito Visa e Mastercard sono tra i metodi di pagamento più diffusi. Tra le altre opzioni di pagamento molto conosciute troviamo:

le carte prepagate , come la Postepay

, come la Postepay i portafogli elettronici, comodissimi per le transazioni online, come Paypal, Skrill e Neteller.

Ogni giocatore deve poter scegliere tra diversi metodi di pagamento, in base alle proprie preferenze e tenendo conto del grado di sicurezza. I migliori casino online utilizzano tutte le misure di sicurezza che sono comunemente impiegate per gli acquisti online. Le transazioni avvengono infatti mediante canali di comunicazione sicuri e criptati (SSL). Inoltre, per garantire la massima trasparenza, i giocatori possono sempre consultare dal proprio conto di gioco l’elenco di tutti i movimenti di denaro che sono stati effettuati dal momento della registrazione.

Quali casino scegliere

Per accedere ad uno dei tanti casino online basta avere un pc, uno smartphone o un tablet. Ma quale casino scegliere? Oltre alla certificazione AAMS è bene valutare altri fattori: