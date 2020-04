La Primizia: telefona e ricevi la tua frutta e verdura a domicilio

REGGIO EMILIA – La qualità del mercato direttamente a casa tua: la nota azienda La Primizia, da oltre trent’anni nel mondo del commercio della frutta e verdura, ha deciso di portare la bontà del mercato rionale direttamente sul pianerottolo di casa tua, con la speranza di poterci rivedere quanto prima in piazza, tra i banchi del mercato settimanale.

Vuoi ricevere frutta e verdura direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi? Cerca il tuo venditore di zona nell’elenco qui sotto, visiona la giornata in cui consegnerà la frutta nel tuo paese e chiama o scrivi una mail per farci sapere cosa desideri ricevere. Basta telefonare direttamente al tuo banco della frutta preferito e penseremo noi alla consegna a domicilio nelle mattine prestabilite dal nostro calendario.

La spesa si può ordinare solo fino al giorno precedente la mattinata predefinita per la consegna. Non è prevista nessuna modalità di pagamento anticipata, il pagamento sarà effettuato alla consegna, in contanti o con pagamenti elettronici. La consegna gratuita è prevista solo per ordini superiori a 12 euro. Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci alla mail info@laprimizia.net oppure telefonando direttamente al tuo venditore di zona.

Ecco i numeri di telefono:

IMPORTANTE: VI CHIEDIAMO DI CONTATTARCI PER LA PRENOTAZIONE ALMENO 24 ORE PRIMA

Paolo: 329-6155638

Ecco i comuni e i giorni in cui consegno a domicilio, dalle 8 alle 13:

Castelnovo Sotto (lunedì), San Benedetto Po (martedì), Sorbolo (mercoledì), Nonantola (giovedì), Bagnolo in Piano (venerdì), Sant’Ilario (sabato).

Alex: 389-6481098

Ecco i comuni e i giorni in cui consegno a domicilio, dalle 8 alle 13:

Langhirano (lunedì), Ozzano Emilia (martedì), Finale Emilia (mercoledì), San Polo d’Enza (giovedì), Busseto (venerdì), San Martino in Rio (sabato).

Giovanni: 389-7985424

Ecco i comuni e i giorni in cui consegno a domicilio, dalle 8 alle 13:

Scandiano (lunedì), Colorno (martedì), Cadelbosco Sopra (mercoledì), Casalgrande (giovedì), Colorno (venerdì), Funo (sabato).

Eugenio: 328-8373669

Ecco i comuni e i giorni in cui consegno a domicilio, dalle 8 alle 13:

San Giorgio in Piano (lunedì), Quattro Castella (martedì), Cavriago (mercoledì), Castelmaggiore (giovedì), Castelfranco (venerdì), Poviglio (sabato).

Aurelio: 329-0409631

Ecco i comuni e i giorni in cui consegno a domicilio, dalle 8 alle 13:

San Felice sul Panaro (lunedì), Soliera (martedì), San Giovanni in Persiceto (mercoledì), Fiorano (giovedì), Rio Saliceto (venerdì), Masone (sabato).

Ivan: 389-7997658

Ecco i comuni e i giorni in cui consegno a domicilio, dalle 8 alle 13:

Castelnuovo Sotto (lunedì), Reggio Emilia (martedì), Guastalla (mercoledì), Novellara (giovedì), Reggio Emilia (venerdì), Guastalla (sabato)

Michele: 320-3607042

Ecco i comuni e i giorni in cui consegno a domicilio, dalle 8 alle 13:

Montecchio (lunedì), Campogalliano (martedì), Castenaso (mercoledì), Cento (giovedì), Pieve di Cento (venerdì), Granarolo (sabato)

Per dettagli, info e per contattare l’azienda visitate il sito www.laprimizia.net

Per maggiori informazioni consulta la pagina Facebook cliccando qui