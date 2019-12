La “Biblioteca dei Campioni” sotto l’albero di Tekapp

REGGIO EMILIA – “Per Natale abbiamo regalato ai nostri collaboratori e a chi lavora insieme a noi la possibilità di usufruire della “Biblioteca dei Campioni”, una raccolta di volumi che ritengo fondamentale per lo sviluppo delle soft-skill di un professionista” ha commentato così Daniel Rozenek (https://www.linkedin.com/in/danielrozenek/).

L’innovativa idea della biblioteca aziendale, per ora conta una cinquantina di libri di aree diverse ma che insieme arricchiscono ogni collaboratore di quelle competenze “manageriali” per gestire al meglio il proprio lavoro e quello del proprio team, ad esempio: pianificazione e gestione di progetti, comunicazione, presentazione efficace, time management, problem solving ed affini.

Daniel Rozenek, titolare di Tekapp e voce autorevole nel campo della cybersecurity (https://www.tekapp.it/cybersecurity/), ha inoltre aggiunto: “Amo Modena, da sempre la mia città, ma sono nato in Israele e sono fiero delle mie origini. Il nostro popolo si è contraddistinto nei secoli per aver sempre incanalato enormi energie verso la cultura, verso l’editoria e verso il mondo del sapere.

Con questo piccolo gesto voglio condividere coi miei colleghi e con i miei collaboratori i libri, i testi e le pubblicazioni che non studi nelle università italiane o nei classici corsi aziendali, ma che sono i primi insegnamenti che una qualsiasi multinazionale darebbe ai propri neo assunti.

Continua Rozenek: “In aziende come Nokia prima e Google ed Apple ora è normale arricchire continuamente il proprio tool-kit personale con competenze non-tecniche per poter gestire al meglio le proprie attività, le responsabilità del proprio ruolo e quindi ambire a posizioni manageriali di maggiore importanza”. L’imprenditore israeliano ha concluso dicendo: “In Tekapp (https://www.tekapp.it/) crediamo fortemente nella formazione continuativa, nel selezionare dei campioni in erba ad alto potenziale e quindi creare dei Campioni veri. Proprio per questo cerchiamo di incentivare i nostri colleghi a studiare e a migliorarsi per tutta la vita. La nostra azienda si occupa di cybersecurity, di nuove tecnologie e questi libri ci aiuteranno ad essere sempre un passo avanti ai competitor grazie a delle persone moderne, preparate tecnicamente, performanti e soprattutto che si divertono a lavorare insieme in Tekapp, con spirito di squadra”.