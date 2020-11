In cerca d’amore e over 50? Rompi gli stereotipi!

REGGIO EMILIA – Gli appuntamenti sono imbarazzanti a qualsiasi età! Certo, quando hai superato i 50 anni può essere un po’ più difficile trovare opportunità per flirtare ma, con l’avvento di portali come annunci mature Milano e delle nuove piattaforme social, tutti possono iniziare storie d’amore di successo. Ecco alcuni consigli per trovare migliori occasioni di incontro se hai più di 50 anni: il primo cambiamento viene proprio dalla testa e dal cuore. E la tecnologia ti dà un aiutino.

Cambia immaginario

Esiste una ideologia decisamente antiquata secondo la quale a 50 anni non è più il momento per cercare l’amore. Un tempo, i 50 anni segnavano l’inizio dell’età matura, nella quale i giochi erano fatti e si spianava la strada per la vecchiaia. Oggi pensare queste cose è davvero assurdo: sono invece un’età di profonda crescita personale e sono anche una delle decadi della vita in cui l’amore, anche fisico, sembra essere più soddisfacente. Molte persone si ritrovano single e credono di non potersi rimettere in gioco: ma questo non è affatto vero, è soltanto il peso di un immaginario antiquato. Sostituisci l’idea che hai della tua età con una idea nuova e vedrai quante occasioni i 50 anni ti riserveranno!

Non temere di iniziare una conversazione online

Sono davvero tanti i cinquanta e sessantenni che si iscrivono ai siti di incontri e trovano partner online. Per questo, non temere di farlo anche tu e di iniziare una conversazione con qualcuno via internet. Non è affatto, come potresti pensare, uno strumento per soli trentenni.

Usa la tecnologia per fare incontri online

A volte, le persone della tua generazione possono avere delle resistenze nei confronti del mondo online: non tanto per il suo utilizzo, che padroneggiano tanto quanto i giovani, ma per la fiducia che ripongono nel mezzo tecnologico. I cinquantenni non sono nativi digitali e quindi tendono a considerare la realtà virtuale come qualcosa di “falso” e ingannevole. Anche qui, si tratta di cambiare immaginario: le chat possono essere semplicemente uno strumento per creare contatti, un mezzo e non un fine. Gli incontri online esistono in quanto sono mezzi di selezione per poi creare storie reali.

Accetta il tuo passato e lascia il “bagaglio” alle spalle

Un altro possibile ostacolo all’amore, per gli over 50, può essere il peso del passato. Forse anche tu hai posto fine a una relazione duratura e importante e pensi di non poterla superare. Ma la soluzione non è rimanere in un angolo a rimpiangere il passato, bensì pensare che il dolore del passato può essere riscattato alla luce di nuove opportunità ed esperienze. Pensare che gli amori di prima non siano quelli definitivi, catalogarli per così dire negli “amori giovanili” e pensare che è adesso che inizia il bello non è un atteggiamento falsamente ottimistico ma è una realtà dimostrata da migliaia di coppie formatesi over50.

Flirtare su un sito di incontri- quali sono i benefici sulla salute

I benefici del flirting online sulla salute mentale sono indiscussi: prima di tutto, maggiore autostima. Poi, l’esperienza dimostra che è addirittura possibile innamorarsi già online, cioè solo grazie alla conversazione e senza avere ancora mai incontrato il partner. In questo caso, si provano tutti i sintomi (e i benefici) che sono di norma propri dell’innamoramento: un aumento delle energie, del buonumore, una diminuzione della fame e del sonno, una scarica di endorfine.

Anche senza arrivare a ciò, dialogare online ha effetti benefici sulla salute mentale anche perché allevia l’eventuale senso di solitudine e fa sentire le persone più positive e più motivate.